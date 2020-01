പാലക്കാട്∙ മാവേ‍ായിസ്റ്റ് നേതാവ് രൂപേഷിനെതിരെയുള്ള മുഴുവൻ കേസുകളും സംസ്ഥാന ഭീകരവിരുദ്ധ സ്ക്വാഡിന് (എടിഎസ്) കൈമാറാൻ തീരുമാനം. യുഎപിഎ അനുസരിച്ച് 26 കേസുകളാണ് രൂപേഷിനെതിരെയുള്ളത്. രണ്ടു കേസിലെ യുഎപിഎ ഹൈക്കേ‍ാടതി കഴിഞ്ഞദിവസം തടഞ്ഞതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് മറ്റു കേസുകളുടെ അന്വേഷണം എടിഎസിന് കൈമാറാൻ ഉന്നതതല തീരുമാനം. മറ്റു മാവേ‍ായിസ്റ്റു കേസുകളും സേന ഏറ്റെടുത്തേയ്ക്കും.

യുഎപിഎ കേസുകൾ, ഭീകരവാദ കേസുകൾ തുടങ്ങിയവ മാത്രമാണ് എടിഎസ് അന്വേഷിക്കുക. പെ‍ാലീസ് അക്കാദമി ഡിഐജി അനൂപ് കുരുവിള ജേ‍ാണിനെ സ്ക്വാഡ് തലവനായി നിയമിച്ചതേ‍ാടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം കൂടുതൽ സജീവമാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. നാലുമാസമായി സ്ക്വാഡിന്റെ അധിക ചുമതലയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്.

കുറ്റന്വേഷണത്തിൽ ദേശീയ തലത്തിൽതന്നെ മികവ് തെളിയിച്ച അനൂപ് കുരുവിള അ‍ഞ്ച് വർഷം എൻഐഎയിലും ജേ‍ാലിചെയ്തു. എസ്പിമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്റലിജൻസ്, അന്വേഷണം, ഒ‍ാപ്പറേഷൻ വിഭാഗങ്ങൾ സ്ക്വാഡിലുണ്ടാകും. മൂന്നു എസ്പിമാരിൽ ബി.വേണുഗേ‍ാപാലിനെ മാത്രമാണ് സ്ഥിരം നിയമിച്ചത്. കർത്തിക്, ചൈത്ര തെരേസ ജേ‍‍ാൺ എന്നിവർക്ക് അധിക ചുമലയും നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

ഡിവൈസ്പിമാർ, സിഐ, എസ്ഐ, സിവിൽ പെ‍ാലീസ് ഒ‍ാഫിസർമാരെയും നിയമിക്കേണ്ടതുണ്ടെങ്കിലും എത്രപേരെ നിയമിക്കണം എന്നതിൽ തീരുമാനമായിട്ടില്ല. നെടുമ്പാശേരി വിമാനത്താവളത്തിനു സമീപമുള്ള എടിഎസ് ഒ‍ാഫിസ് മുഖ്യമന്തി ശനിയാഴ്ച വിഡിയേ‍ാ കേ‍‍ാൺഫ്രൻസിങ് വഴി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. ഡിജിപി ഒ‍ാഫിസ് സന്ദർശിക്കും.

English Summary: Cases Against Maoist Roopesh Handed Over to ATS