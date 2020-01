വിപ്ലവ ഗാർഡിന്റെ രഹസ്യായുധം, യുഎസിന്റെ തലവേദന; ഇറാൻ കാത്തുവച്ചിരിക്കുന്നതെന്ത്?

ഇറാനിൽ 1979ലെ ഇസ്‌ലാമിക വിപ്ലവത്തിനു പിന്നാലെ, രാജ്യത്തെ ആത്മീയ നേതൃത്വത്തിനു പ്രതിരോധമൊരുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഏറ്റവും ശക്തമായ സേനാ വിഭാഗമായ ഇസ്‌ലാമിക് റവല്യൂഷനറി ഗാര്‍ഡ് (ഐആര്‍ജിസി) രൂപം കൊണ്ടത്. പരമോന്നത നേതാവ് ആയത്തുല്ല അലി ഖമനയിയുടേതാണ് ആശയം. വിപ്ലവത്തില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ട ആയുധധാരികളായ നാലു ലക്ഷത്തോളം പേര്‍ക്ക് ഒറ്റയടിക്കു ജോലി ഇല്ലാതാകുന്നത് അബദ്ധമാകുമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാമായിരുന്നു. കര, നാവിക, വ്യോമ വിഭാഗങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടതാണ് ഈ സേന. 31 പ്രവിശ്യ ഡിവിഷനുകളും സ്വതന്ത്ര മിസൈല്‍ കമാന്‍ഡും സേനയ്ക്കുണ്ട്. ഐആർജിസിയുടെ തന്ത്രപ്രധാന രഹസ്യസേനയാണ് ഇറാനിയൻ ഖുദ്സ് ഫോഴ്‌സ്.

ഇറാഖിൽ യുഎസ് നടത്തിയ വ്യോമാക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടതു ഖുദ്സ് സേനാ മേധാവി കാസെം സൊലൈമാനി അടക്കം എട്ടു പേരെന്നാണു റിപ്പോർട്ട്. ബാഗ്ദാദ് രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളത്തിലായിരുന്നു വ്യോമാക്രമണം. ഇവിടെ യുഎസ് എംബസിക്കു നേരെ ആക്രമണമുണ്ടായതിനു പിന്നാലെയായിരുന്നു യുഎസിന്റെ റോക്കറ്റ് ആക്രമണം. പ്രസിഡന്‍റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപിന്‍റെ നിര്‍ദേശത്തെ തുടർന്നാണ് ആക്രമണം നടത്തിയതെന്ന് പെന്റഗൺ വെളിപ്പെടുത്തി. പ്രതികാരം ചെയ്യുമെന്ന് ഇറാനും അറിയിച്ചതോടെ സ്ഥിതിഗതികൾ സംഘർഷാത്മകമായിരിക്കുകയാണ്. ഇറാൻ, ഇറാഖ് പ്രവിശ്യകളിൽ കാസെം സൊലൈമാനിയും സേനയും നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ യുഎസ് അസ്വസ്ഥരായിരുന്നു. ഇറാഖിൽ ഭരണവിരുദ്ധ സമരങ്ങൾ കടുത്തപ്പോൾ അടിച്ചമർത്താൻ ഇറാനോടു വിധേയത്വമുള്ള ഇപ്പോഴത്തെ ഭരണാധികാരികൾ ആശ്രയിച്ചതും സൊലൈമാനിയെയാണ്.

ബാഗ്ദാദിൽ യുഎസ് നടത്തിയ വ്യോമാക്രമണം.

ഇറാനിലെ കെർമനിൽ ദരിദ്ര കുടുംബത്തിലാണു സൊലൈമാനിയുടെ ജനനം. നിർമാണ കമ്പനിയിൽ തൊഴിലാളിയായിരുന്ന സൊലൈമാനി, ഇറാനിലെ ഷാ ഭരണത്തിനെതിരെ വിപ്ലവം നയിച്ചാണു രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്കു കാലെടുത്തുവച്ചത്. കെർമനിൽ ഇ‌സ്‌ലാമിക് റെവല്യൂഷനറി ഗാർഡ്‌സ് കോർപ്സ് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അംഗമായി. സൈനിക സേവനത്തിൽ മുൻപരിചയം ഇല്ലാതിരുന്നിട്ടും സൊലൈമാനി പടിപടിയായി ഉയർന്നു കമാൻഡർ പദവിയിലെത്തി.‌

പടിഞ്ഞാറൻ ഇറാനിലെ കുർദ് വിമതരെ അടിച്ചമർത്തുകയായിരുന്നു ആദ്യ വലിയ ദൗത്യം. ഇറാൻ– ഇറാഖ് യുദ്ധം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ തെക്കൻ അതിർത്തിയിലേക്കു നിയോഗിക്കപ്പെട്ടു. സ്തുത്യർഹമായ സേവനങ്ങളുടെ ബലത്തിൽ സൊലൈമാനി ഉയരങ്ങളിൽ വിരാജിച്ചു. 2018 മേയില്‍ ഇറാനുമായുളള ആണവ കരാറില്‍നിന്നു യുകെ, ജര്‍മനി, ഫ്രാന്‍സ് എന്നീ രാജ്യങ്ങളുടെ എതിര്‍പ്പു വകവയ്ക്കാതെ ഏകപക്ഷീയമായി പിന്‍മാറിയതിനു തൊട്ടുപിന്നാലെയായിരുന്നു സൊലൈമാനിയുടെ പരീക്ഷണകാലം.

യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണള്‍ഡ് ട്രംപ് ഒന്നിനുപിറകെ ഒന്നായി ഇറാനുമേല്‍ ആക്രോശം ചൊരിഞ്ഞു. ഇടയ്ക്ക് യുഎസിന്റെ ഡ്രോൺ വെടിവച്ചിട്ടതൊഴിച്ചാൽ ഇറാനു കാര്യമായൊന്നും ചെയ്യാനുമായില്ല. അതേസമയം സൗദിക്കു നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണങ്ങളുടെയും ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ കപ്പലാക്രമണങ്ങളുടെയും പേരില്‍ പ്രതിസ്ഥാനത്താവുകയും ചെയ്തു. യുഎസ് കരാർ പിന്മാറ്റത്തിനു സാമ്പത്തികമായും രാഷ്ട്രീയമായും ഇറാന്‍ ഇപ്പോഴും വിലകൊടുത്തു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിനിടെ യുഎസ് സൊലൈമാനിയെ വകവരുത്തിയതോടെ സംഘർഷം മറ്റൊരു തലത്തിലേക്കു മാറിയിരിക്കുകയാണ്.

ഇറാനു മേല്‍ യുഎസ് ഉപരോധം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയതിനു പിന്നാലെയായിരുന്നു റവല്യൂഷനറി ഗാര്‍ഡിനെ യുഎസ് ഭീകരസംഘമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഒരു വിദേശരാജ്യത്തിന്റെ സൈനികവിഭാഗത്തെ ഭീകരസംഘടനയായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് ആദ്യമായിട്ടായിരുന്നു. ഭീകരതയെ നട്ടു നനച്ചു വളര്‍ത്താനും ഭീകരതയ്ക്കു സാമ്പത്തിക സഹായത്തിനും പ്രോത്സാഹനം നല്‍കാനും രാജ്യാന്തര തലത്തില്‍ ഇറാന്‍, ഐആര്‍ജിസിയെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്നായിരുന്നു ട്രംപിന്റെ കണ്ടുപിടിത്തം. വിപ്ലവ ഗാര്‍ഡിനെ ഭീകരസംഘമായി പ്രഖ്യാപിച്ച ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിന്റെ നീക്കത്തെ ആശങ്കയോടെയാണു ലോകരാജ്യങ്ങള്‍ കണ്ടത്. അതിന്റെ അടുത്തഘട്ടമായാണ് ഇപ്പോൾ വ്യോമാക്രമണവും സൊലൈമാനി വധവും. ആശങ്ക ഏറുകയാണ്.

ഇറാനിലെ വ്യവസായ രംഗത്ത് ഉള്‍പ്പെടെ അതിശക്തമായ സ്വാധീനമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞ ഐആര്‍ജിസിയെ അത്രയെളുപ്പം വരുതിയിലാക്കാന്‍ കഴിയില്ലെന്നു തന്നെയാണ് ഈ രംഗത്തെ വിദഗ്ധര്‍ വിലയിരുത്തുന്നത്. ബെനാമി ഇടപാടുകളിലൂടെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളില്‍ വേരുകളുള്ള വിപ്ലവ ഗാര്‍ഡുമായി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കു മുമ്പു ട്രംപിനെതിരെ വരെ ആരോപണം ഉയര്‍ന്നു വന്നിരുന്നു. ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ അഴിമതി നിലനില്‍ക്കുന്ന അസര്‍ബെയ്ജാനിലെ ഐആര്‍ജിസി ബന്ധമുള്ള കോടീശ്വരനു വേണ്ടി ഒരു വമ്പന്‍ ഹോട്ടല്‍ സമുച്ചയത്തിന്റെ നിര്‍മാണക്കരാര്‍ ഏറ്റെടുത്തത് ട്രംപിന്റെ കമ്പനിയാണെന്നായിരുന്നു ആരോപണം.

ഇറാനിയൻ ഖുദ്സ് ഉൾപ്പെട്ട വിപ്ലവ സേനയുടെ ദൗത്യം വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു. സേനയുടെ വിധേയത്വം ഒരിക്കലും ഇറാനിലെ ജനങ്ങളോടല്ല, ഇസ‌്‌ലാമിക സര്‍ക്കാരിനോടാണ്. യഥാര്‍ഥ സൈന്യം രാജ്യത്തിന്റെ അതിര്‍ത്തി കാക്കുമ്പോള്‍ വിപ്ലവ ഗാര്‍ഡ്സിന് ഇസ്‌ലാമിക ഭരണകൂടത്തിനു കവചമൊരുക്കുക എന്നതാണു ദൗത്യം. ഇസ്‌ലാമിക സംവിധാനം തകര്‍ക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള വൈദേശിക ഇടപെടലുകള്‍ തടയുക, സൈനിക അട്ടിമറി പോലുള്ള ഭീഷണി ചെറുക്കുക തുടങ്ങിയ ലക്ഷ്യങ്ങളാണ് ഇവര്‍ക്കുള്ളത്. സൗദി, ബഹ്‌റൈന്‍ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങള്‍ നേരത്തേ തന്നെ ഇവരെ ഭീകരസംഘടനയായാണു പരിഗണിക്കുന്നത്.

സേനയില്‍ ഒന്നേകാല്‍ ലക്ഷം അംഗങ്ങളാണുള്ളത്. പുറമേ ഒരുലക്ഷത്തോളം പേരുള്ള മറ്റൊരു വിഭാഗവും നിയന്ത്രണത്തിലുണ്ട്. ഇറാന്റെ സാമൂഹിക, സാമ്പത്തിക, സൈനിക മേഖലകളിലെല്ലാം കൃത്യമായ സ്വാധീനം സേനയ്ക്കുണ്ട്. നിര്‍മാണ കമ്പനികള്‍, ഷിപ്പിങ് സ്ഥാപനങ്ങള്‍, മാളുകള്‍, ചന്തകള്‍ തുടങ്ങി മിക്ക മേഖലകളിലും ഐആര്‍ജിസി ചുവടുറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇറാന്റെ ജിഡിപിയുടെ ഏതാണ്ട് 20 ശതമാനത്തോളം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഐആര്‍ജിസി ആണെന്നാണ് യുഎസ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. ഇറാനിൽ ഐആര്‍ജിസിയെ ഒഴിവാക്കി ബിസിനസ് നടത്തുകയെന്നത് ഏറെ ദുഷ്‌കരമാണ്. ഇറാനിലെത്തുന്ന വിനോദസഞ്ചാരികള്‍ പോലും അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ഇവരുടെ ഇടപാടുകാരായി മാറും.

ഐആര്‍ജിസിയെ ഭീകരസംഘമായി പ്രഖ്യാപിക്കാനുള്ള ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിന്റെ നീക്കത്തിനെതിരെ അമേരിക്കന്‍ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിലും പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തിലും കടുത്ത അതൃപ്തിയുണ്ടായിരുന്നു. ഇറാഖ് പോലെ ഇറാനു സ്വാധീനമുള്ള മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അമേരിക്കന്‍ നയതന്ത്ര പ്രതിനിധികള്‍ക്കും സൈന്യത്തിനും നീക്കം തിരിച്ചടിയാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്‍. ഐആര്‍ജിസിയുടെ പിന്തുണയും പരിശീലനവും നേടിയ ഷിയാ പോരാളികള്‍ക്ക് ഇറാഖില്‍ ശക്തമായ സ്വാധീനമുണ്ട്. യുഎസ് എംബസിക്കു നേരെയുണ്ടായ ‌ആക്രമണത്തെ ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വേണം കാണാൻ. മധ്യേഷ്യയിലെ നീക്കങ്ങള്‍ക്ക് ഇറാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഐആര്‍ജിസിയെയാണ്.

ലെബനനില്‍ ഹിസ്ബുള്ളയെ സഹായിക്കുന്ന ഐആര്‍ജിസി, ഹമാസിനും പലസ്തീന്‍ ഇസ്‌ലാമിക് ജിഹാദിനും പിന്തുണ നല്‍കുന്നുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. സിറിയയില്‍ ബഷാര്‍ അല്‍ അസദിനു വേണ്ടി പോരടിക്കുന്നതും യെമനില്‍ ഹൂതികളെ സഹായിക്കുന്നതും ഐആര്‍ജിസിയാണെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒട്ടേറെ സ്ഥാപനങ്ങളെ കരിമ്പട്ടികയില്‍പ്പെടുത്തിയാണ് യുഎസ് ഇറാനു മേല്‍ കുരുക്കുകള്‍ മുറുക്കിയത്. യുഎന്നിന്റെ ആശീര്‍വാദത്തോടെ നടപ്പായ ഉപരോധത്തെ തുടര്‍ന്നു സാമ്പത്തിക സമ്മര്‍ദത്തിലാണ് ഇറാന്‍. ഇറാഖില്‍ ഷിയാ ഭൂരിപക്ഷമുള്ള സര്‍ക്കാരിനു നിയന്ത്രണം വന്നതോടെ ഇറാഖും ഇറാനും തമ്മില്‍ ബന്ധം ശക്തമായി എന്നതും യുഎസിനെ അലട്ടിയിരുന്നു.

ഇറാന്‍, ഇറാഖില്‍ യുഎസ് സൈന്യത്തെ കൂട്ടക്കുരുതി നടത്തുന്നു എന്നും പെന്റഗണിന്റെ ആരോപണമുണ്ട്. ഇറാഖില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ട അമേരിക്കന്‍ സൈനികരില്‍ 603 പേരെ വധിച്ചത് ഇറാനാണെന്നുള്ള പെന്റഗണ്‍ വക്താവിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തല്‍ വന്‍ രാഷ്ട്രീയ വിവാദത്തിനു വഴിവച്ചിരുന്നു. വിപ്ലവ സംഘത്തെ നിരോധിച്ചു കൊണ്ടുള്ള യുഎസ് പ്രസ്താവനയ്ക്കു പിന്നാലെ റവല്യൂഷനറി ഗാര്‍ഡ്‌സുമായി ഇടപാടു നടത്തുന്ന ബാങ്കുകളും സാമ്പത്തിക സ്ഥാപനങ്ങളും തിരിച്ചടി നേരിടുമെന്നു യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മുന്നറിയിപ്പു നല്‍കിയിരുന്നു. റവല്യൂഷണി ഗാര്‍ഡ്‌സുമായി ബന്ധമുള്ള നിരവധി പേരെയും സ്ഥാപനങ്ങളെയും കരിമ്പട്ടികയില്‍പ്പെടുത്തി. ഏറ്റവും ശക്തമായ സൈനിക വിഭാഗത്തിനെതിരായ നീക്കത്തെ ഇറാന്‍ ശക്തമായാണു പ്രതിരോധിച്ചത്.

എല്ലാത്തരത്തിലും ഒരുങ്ങിയിരിക്കാനാണു രാജ്യത്തെ വിവിധ സായുധ വിഭാഗങ്ങളോട് ആയത്തുല്ലയുടെ ആഹ്വാനം. ഇറാന്റെ സൈനിക ശക്തിയാണ് രാജ്യത്തെ ആക്രമിക്കുന്നതില്‍നിന്ന് യുഎസിനെ പിന്തിരിപ്പിക്കുന്നതെന്നാണു പ്രസിഡന്റ് ഹസന്‍ റൂഹാനി അവകാശപ്പെട്ടത്. ആണവകരാറിൽനിന്നു യുഎസ് പിന്മാറിയതിനുപിന്നാലെയും, യുദ്ധം സംബന്ധിച്ച പരോക്ഷ മുന്നറിയിപ്പ് ഇറാൻ നൽകിയിരുന്നു. യുഎസ് വ്യോമാക്രമണം നടത്തി, സൊലൈമാനിയുടെ ജീവനെടുത്തതോടെ സംയമനത്തിന്റെ മാർഗം ഇറാൻ ഉപേക്ഷിക്കുമോ എന്നാണ് നയതന്ത്രജ്ഞർ ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. അങ്ങനെവന്നാൽ, വീണ്ടുമൊരു യുദ്ധത്തിനു കാഹളം മുഴങ്ങിയേക്കുമെന്ന ഭയത്തിലാണു ലോകം.

