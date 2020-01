പാഞ്ഞെത്തി യുഎസ് മിസൈല്‍; ചിന്നിച്ചിതറി സുലൈമാനി, തിരിച്ചറിഞ്ഞത് മോതിരം നോക്കി

ന്യൂയോർക്ക്∙ രണ്ടു കാറുകളിലായി തിരിച്ച സംഘത്തിനുനേരെയെത്തിയത് നാലു മിസൈലുകൾ. ഛിന്നഭിന്നമായ ശരീരങ്ങളിൽനിന്ന് കൊല്ലപ്പെട്ടത് ഇറാന്റെ റവലൂഷണറി ഗാർഡ്സ് രഹസ്യവിഭാഗം മേധാവി ഖാസിം സുലൈമാനിയാണെന്നു തിരിച്ചറിഞ്ഞത് കൈയിലെ മോതിരം കണ്ട്. ബഗ്ദാദ് വിമാനത്താവളത്തിനു സമീപം പ്രാദേശിക സമയം വെള്ളിയാഴ്ച പുലർച്ചെ യുഎസ് നടത്തിയ ആക്രമണത്തിന്റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവന്നു. സുലൈമാനി ഉൾപ്പെടെ 5 പേരാണ് ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത്.

സിറിയയിൽനിന്നോ ലബനനിൽനിന്നോ ആണ് സുലൈമാനി വെള്ളിയാഴ്ച പുലർച്ചെ 12.30ന് ബഗ്ദാദ് വിമാനത്താവളത്തിലെത്തിയത്. ഇറാഖിലെ ഇറാൻ അനുകൂല പോപ്പുലർ മൊബിലൈസേഷൻ ഫോഴ്സിന്റെ (പിഎംഎഫ്) ഉപമേധാവി അബു മഹ്ദി അൽ മുഹന്ദിസുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയശേഷം ഇരുവരും പിഎംഎഫിന്റെ പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് വിഭാഗം മേധാവിയുമായി മുഹമ്മദ് റിദ്ധ ജബ്രിക്കൊപ്പം രണ്ടു കാറുകളിൽ കയറി.

നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ വിമാനത്താവളത്തിലെ കാർഗോ മേഖലയിലേക്കു കാറുകൾ കടന്നു. ഉടൻ തന്നെ യുഎസിന്റെ എംക്യു–9 റീപ്പർ ഡ്രോണിൽനിന്ന് നാലു മിസൈലുകൾ ഇവയ്ക്കുമുകളിലേക്കു പതിച്ചെന്ന് പ്രാദേശിക മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. നിമിഷനേരം കൊണ്ട് കാറുകൾ കത്തിക്കരിഞ്ഞു. സുലൈമാനിയും മുഹന്ദിസും ജബ്രിയും ഇവർക്കൊപ്പമുണ്ടായിരുന്ന മറ്റു രണ്ടുപേരും കൊല്ലപ്പെട്ടു.

ആക്രമണ സ്ഥലത്തുനിന്നുള്ള ദൃശ്യം.

സുലൈമാനിയുടെ മൃതദേഹം ഛിന്നഭിന്നമായിപ്പോയി. മുഹന്ദിസിന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്നും പിഎംഎഫിന്റെ രണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു. കൈയിൽ ധരിച്ചിരുന്ന മോതിരമാണ് സുലൈമാനിയെ തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിച്ചതെന്ന് മുതിർന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വ്യക്തമാക്കി. പഴയ ഫോട്ടോകളിൽ സുലൈമാനി വലിയൊരു മോതിരം ധരിച്ചിരുന്നു. ആക്രമണം നടന്ന സ്ഥലത്തുനിന്ന് ഒരു കൈപ്പത്തിയിൽ മോതിരം ധരിച്ച ചിത്രവും പുറത്തുവന്നിരുന്നു.

ഖാസിം സുലൈമാനി

സുലൈമാനിയും മുഹന്ദിസും ഒരു വാഹനത്തിലാണ് സഞ്ചരിച്ചതെന്ന് വാർത്താ ഏജൻസിയായ റോയിട്ടേഴ്സ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. രണ്ടു മിസൈലാണ് ഇവരുടെ വാഹനത്തിൽ പതിച്ചത്. രണ്ടാമത്തെ വാഹനത്തിൽ പിഎംഎഫിന്റെ അംഗരക്ഷകരാണ് യാത്ര ചെയ്തത്. ഇതിൽ ഒരു മിസൈലാണ് പതിച്ചതെന്നും പ്രദേശത്തെ സൈനിക സംഘടനയുടെ കമാൻഡർ അബു മുന്തതാർ അൽ ഹുസൈനിയെ ഉദ്ധരിച്ച് റോയിട്ടേഴ്സ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

അതേസമയം, സുലൈമാനിയുടെ യാത്രാവിവരങ്ങൾ എങ്ങനെ കണ്ടെത്തിയെന്ന് യുഎസ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. യുഎസ്, സൗദി, ഇസ്രയേൽ സുരക്ഷാസേനകൾ സുലൈമാനിയെ നോട്ടമിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു.

English Summary: How Qassem Soleimani was 'torn to shreds' by a US missile and his body had to be identified by his RING