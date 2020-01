മരിച്ചിട്ടും വെറുതെ വിട്ടില്ല; കിടപ്പിലായ രോഗികൾക്കും പൊലീസിന്റെ നോട്ടിസ്

ഫിറോസാബാദ് ∙ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരായ പ്രതിഷേധം അക്രമാസക്തമായതിനെ തുടർന്ന് യുപി പൊലീസ് നോട്ടിസ് അയച്ചവരിൽ ആറു വർഷം മുൻപ് മരിച്ചയാളും. 200 പേർക്കാണ് ഫിറോസാബാദ് പൊലീസ് നോട്ടിസ് അയച്ചത്. ഇക്കൂട്ടത്തിലാണ് ആറു വർഷം മുൻപ് 94ാം വയസ്സിൽ അന്തരിച്ച ബന്നെ ഖാന്റെ പേരിലും നോട്ടിസ് എത്തിയത്.

മാസങ്ങളായി കിടപ്പിലായിരിക്കുന്ന 93കാരൻ ഫസാഹത്ത് മീർ ഖാനും 90 വയസ്സുള്ള സൂഫി അൻസർ ഹുസൈനും നോട്ടിസ് കിട്ടിയവരുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. ഫിറോസാബാദിലെ കോളജ് ഉടമയാണ് ഫസാഹത്ത് മീർ ഖാൻ. ആറു ദശകത്തോളം പ്രദേശത്തെ പള്ളിയുടെ ചുമതലക്കാരനായിരുന്നു ഹുസൈൻ. സമൂഹത്തിൽ ബഹുമാനവും മികച്ച പിന്തുണയുമുള്ള ഇരുവരും മേഖലയിലെ സമാധാന അന്തരീക്ഷം വർധിപ്പിക്കുന്നതിനു പൊലീസുമായി സ്ഥിരമായി സഹകരിക്കുന്നവരുമായിരുന്നു.

ഇരുവർക്കുമുള്ള നോട്ടിസിൽ മജിസ്ട്രേറ്റിനു മുന്നിൽ ഹാജരാകണമെന്നും 10 ലക്ഷത്തിന്റെ ബോണ്ടിൽ ജാമ്യം തേടണമെന്നുമാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതേസമയം, പിഴവു പറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്നും പരിശോധിക്കുകയാണെന്നും സർക്കാർ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. പ്രായമായവർക്കെതിരെ നടപടിയുണ്ടാകില്ലെന്നും ഫിറോസാബാദ് സിറ്റി മജിസ്ട്രേറ്റ് കുൻവർ പങ്കജ് സിങ് വ്യക്തമാക്കി.

രണ്ടാഴ്ച മുൻപ് ഉണ്ടായ സംഘർഷത്തിൽ യുപിയിലാകെ 21 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു. പടിഞ്ഞാറൻ ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഫിറോസാബാദിൽ ഡിസംബർ 20നുണ്ടായ സംഘർഷത്തിൽ നാലു പേരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ആകെ 35 കേസുകൾ റജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. 29 പേർക്കെതിരെ കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് 200 പേർക്ക് നോട്ടിസ് അയച്ചത്.

