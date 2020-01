ഇരു രാജ്യങ്ങളും സംയമനം പാലിക്കണം: ഖാസിം സുലൈമാനി വധത്തിൽ ഇന്ത്യ

ന്യൂഡൽഹി∙ ഇറാഖിലെ ബഗ്ദാദ് വിമാനത്താവള റോഡിൽ യുഎസ് നടത്തിയ ആക്രമണത്തിൽ ഇറാൻ റവല്യൂഷനറി ഗാർഡ്സ് (ഐആര്‍ജിസി) കമാൻഡർ ഖാസിം സുലൈമാനി കൊല്ലപ്പെട്ടതിൽ പ്രതികരണവുമായി ഇന്ത്യ. ഖാസിം സുലൈമാനിയുടെ മരണത്തിൽ മധ്യ പൗരസ്ത്യ മേഖലയിൽ കടുത്ത ആശങ്ക ഉയരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രതികരണം. സ്ഥിതി കൂടുതൽ വഷളാകാതിരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. അതിനാൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളും സംയമനം പാലിക്കണമെന്ന് ഇന്ത്യ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

‘ഇറാന്റെ ഒരു പ്രമുഖ നേതാവിനെ യുഎസ് കൊലപ്പെടുത്തിയതായി അറിയാൻ സാധിച്ചു. ഇക്കാര്യത്തിൽ വർധിച്ചുവരുന്ന പിരിമുറുക്കം ലോകത്തെ ഭയപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഈ മേഖലയിലെ സമാധാനവും സ്ഥിരതയും സുരക്ഷയും ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ പ്രധാനമാണ്. സ്ഥിതി കൂടുതൽ വഷളാകാതിരിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. ഇന്ത്യ നിരന്തരം സംയമനം പാലിക്കുകയും അത് തുടരുകയും ചെയ്യുന്നു’, സർക്കാർ പുറത്തിറക്കിയ കുറുപ്പിൽ പറയുന്നു.

ഖാസിം സുലൈമാനിയുടെ കൊലപാതകത്തിൽ പ്രതികാര നടപടികൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പു നൽകിയാണ് ഇറാന്റെ പ്രതികരണങ്ങൾ. അദ്ദേഹം ചെയ്ത പ്രവർത്തികളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാതയും ഒരിക്കലും അവസാനിപ്പിക്കരുതെന്നാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, ശക്തമായ പ്രതികാരം തന്നെയുണ്ടാകുമെന്നാണ് ഇറാന്റെ പരമോന്നത നേതാവ് ആയത്തുല്ല അലി ഖമനയി അറിയിച്ചത്. അങ്ങേയറ്റം സാഹസികം, അതിലുപരി അങ്ങേയറ്റം വിഡ്ഢിത്തം. ഈ സാഹസികതയുടെ അനന്തരഫലം അനുഭവിക്കാൻ ഒരുങ്ങിക്കൊ... എന്നായിരുന്നു ഇറാൻ വിദേശകാര്യമന്ത്രി ജാവദ് സരിഫ്, കാസെം സൊലൈമാനിയുടെ മരണവാർത്തയോട് പ്രതികരിച്ചത്.

റവല്യൂഷണറി ഗാര്‍ഡ്‌സിലെ രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗമായ ഖുദ്‌സ് ഫോഴ്‌സിന്റെ മേധാവിയായ സുലൈമാനി ഇറാനിലെ ഏറ്റവും കരുത്തനായ രണ്ടാമത്തെ നേതാവാണ്. ഇറാന്‍ ആത്മീയാചാര്യന്‍ അയത്തുല്ല അലി ഖമനയിക്കു നേരിട്ടായിരുന്നു സുലൈമാനി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിരുന്നത്. ഇത്രയേറെ നിർണായക പ്രാധാന്യമുള്ള സൈനിക നേതാവിന്റെ മരണത്തിന് ഏതു രീതിയില്‍ ഇറാന്‍ തിരിച്ചടിക്കുമെന്ന ആശങ്കയിലാണ് ഇന്ത്യയും ലോകവും.

വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് റവല്യൂഷണറി ഗാര്‍ഡ്‌സിലെ രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗമായ ഖുദ്‌സ് ഫോഴ്‌സ് മേധാവി ഖാസിം സുലൈമാനി കൊല്ലപ്പെട്ടതായി ഇറാൻ സ്ഥിരീകരിച്ചത്. സുലൈമാനിക്കൊപ്പം ഇറാൻ പൗരസേന കമാൻഡർ അബു മഹ്ദിയും അഞ്ച് ഇറാന്‍ കമാന്‍ഡോകളും ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഇവര്‍ സഞ്ചരിച്ച വാഹനവ്യൂഹത്തില്‍ മൂന്നു മിസൈലുകള്‍ പതിച്ചെന്നാണ് ഇറാന്‍ അറിയിച്ചത്.

