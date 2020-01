തിരിച്ചടി കണക്കുകൂട്ടി യുഎസ്; ഇറാഖ് വിടാൻ പൗരന്മാർക്ക് നിർദേശം

ബഗ്ദാദ്/വാഷിങ്ടൻ ∙ ഇറാഖിലെ ബഗ്ദാദ് വിമാനത്താവള റോഡിൽ യുഎസ് നടത്തിയ ആക്രമണത്തിൽ ഇറാൻ റവല്യൂഷനറി ഗാർഡ്സ് (ഐആര്‍ജിസി) കമാൻഡർ ഖാസിം സുലൈമാനി കൊല്ലപ്പെട്ടതിനു പിന്നാലെ ഇറാഖിലുള്ള പൗരന്മാരോടു രാജ്യം വിടാൻ യുഎസ് നിർദേശം. ഇറാൻ റവല്യൂഷനറി ഗാർഡ്സ് കമാൻഡറിനെ വധിച്ച യുഎസ് നടപടി നിഷ്‌ഠൂരമായ കുറ്റകൃത്യമാണെന്നും ഇതിനെതിരെ ഇറാൻ പ്രതികാരം ചെയ്യുമെന്നും പ്രസ‍ിഡന്റ് ഹസൻ റൂഹാനി പ്രഖ്യാപിച്ചതിനു പിന്നാലെയാണ് യുഎസിന്റെ നടപടി.

‘ഇറാഖിലെയും മേഖലയിലെയും രൂക്ഷമായ സംഘർഷങ്ങൾ കാരണം, 2020 ജനുവരിയിലെ യാത്രാ നിർദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഉടന്‍ ഇറാഖിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടണമെന്ന് യുഎസ് എംബസി അമേരിക്കൻ പൗരന്മാരോട് അഭ്യർഥിക്കുന്നു. യുഎസ് പൗരന്മാർ എത്രയും വേഗം വ്യോമമാർഗം പുറപ്പെടണം. അതു സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ കരയിലൂടെ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകണം.’ – യുഎസ് എംബസി പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.

വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് റവല്യൂഷണറി ഗാര്‍ഡ്‌സിലെ രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗമായ ഖുദ്‌സ് ഫോഴ്‌സ് മേധാവി ഖാസിം സുലൈമാനി യുഎസ് ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി ഇറാൻ സ്ഥിരീകരിച്ചത്. സുലൈമാനിക്കൊപ്പം ഇറാൻ പൗരസേന കമാൻഡർ അബു മഹ്ദിയും അഞ്ച് ഇറാന്‍ കമാന്‍ഡോകളും ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഇവര്‍ സഞ്ചരിച്ച വാഹനവ്യൂഹത്തില്‍ മൂന്നു മിസൈലുകള്‍ പതിച്ചെന്ന് ഇറാന്‍ അറിയിച്ചു.

تنبيه أمني - سفارة الولايات المتحدة في بغداد، العراق، 3 كانون الثاني 2020

ആക്രമണം വിദേശത്തെ യുഎസ് പൗരന്മാരുടെ സുരക്ഷയ്ക്കെന്നാണ് വിശദീകരണം. ഇതോടെ യുഎസ് – ഇറാൻ – ഇറാഖ് ബന്ധം കൂടുതൽ വഷളായി. ഒരിടവേളയ്ക്കു ശേഷം പശ്ചിമേഷ്യ വീണ്ടും അശാന്തമാകുന്ന സാഹചര്യവും സംജാതമായി. എല്ലാത്തരത്തിലും ഒരുങ്ങിയിരിക്കാനാണു രാജ്യത്തെ വിവിധ സായുധ വിഭാഗങ്ങളോട് ഇറാൻ പരമോന്നത നേതാവ് ആയത്തുല്ല അലി ഖമനയിയുടെ ആഹ്വാനം. ഇരു രാജ്യങ്ങളും സംയമനം പാലിക്കണമെന്ന് ചൈന പ്രതികരിച്ചു.

English Summary: US urges its citizens to ‘depart Iraq immediately’ after Soleimani’s killing