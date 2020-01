ഇറാന്റെ ചിറകരിഞ്ഞ് യുഎസ്; എന്തും നേരിടുമെന്ന് ട്രംപ്; യുദ്ധനിഴൽ വീണ്ടും

ടെഹ്റാന്‍/വാഷിങ്ടന്‍∙ അമേരിക്കൻ സൈന്യം നടത്തിയ ‘ടാർഗെറ്റഡ് അസോൾട്ട്’ എന്നായിരുന്നു രാജ്യാന്തര മാധ്യമങ്ങൾ ഇറാൻ റവല്യൂഷനറി ഗാർഡ്സ് കമാൻഡർ കാസെം സൊലൈമാനിയുടെ മരണവാർത്തയ്ക്ക് നൽകിയ ശീർഷകം. കഴിഞ്ഞ രണ്ടു പതിറ്റാണ്ടിനിടെ നിരവധി തവണയാണ് കാസെം സൊലൈമാനിയ്ക്ക് നേരേ വധശ്രമം ഉണ്ടായത്. പലതിൽ നിന്നും തലനാരിഴയ്ക്കായിരുന്നു അദ്ദേഹം രക്ഷപ്പെട്ടത്. ഇറാനിലെ രണ്ടാമത്തെ ശക്തനായ നേതാവായ സൊലൈമാനിക്കൊപ്പം ഇറാന്‍ പിന്തുണയുള്ള ഇറാഖിലെ പൗരസേനകളുടെ ഡപ്യൂട്ടി കമാന്‍ഡറായ അബു മഹ്ദി അല്‍ മുഹന്ദിസും കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുവെന്നതു തന്നെയാണ് ‘ടാർഗെറ്റഡ് അസോൾട്ട്’ എന്ന ശീർഷകത്തിനു പിന്നിൽ.



ഇറാന്റെ സൈനിക ശക്തിയിൽ നിർണായക പങ്ക് വഹിച്ച, സൈന്യത്തിലും സർക്കാരിലും നിർണായക ശക്തിയായ സൊലൈമാനിയെ വധിക്കുന്നത് ഇറാന്റെ ചിറകരിയലാണെന്നു പണ്ടേ യുഎസ് കണക്കുകൂട്ടിയിരുന്നു. സൊലൈമാനിയുടെ സൈനിക മികവിൽ ഇറാന്റെ പശ്ചമേഷ്യയിലുള്ള ദ്രുത വളര്‍ച്ചയില്‍ യുഎസിനൊപ്പം തന്നെ ഇസ്രായേലും സൗദി അറേബ്യയും കടുത്ത ആശങ്കയിലായിരുന്നു. 1979ല്‍ ഇറാനിലുണ്ടായ ഇസ്‌ലാമിക വിപ്ലവത്തിനു പിന്നാലെ, രാജ്യത്തെ ആത്മീയ നേതൃത്വത്തിനു പ്രതിരോധമൊരുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ രൂപംകൊണ്ട രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും ശക്തമായ സേനാ വിഭാഗത്തിന്റെ കമാൻഡറെ വധിച്ചതിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ എന്തുതന്നെയായാലും ചങ്കുറ്റത്തോടെ നേരിടുമെന്ന യുഎസ് ഭരണകൂടത്തിന്റെ നിലപാട് മാത്രം മതി കാസെം സൊലൈമാനി എന്ന സൈനിക നേതാവിനെ യുഎസ് എത്രമാത്രം പേടിച്ചിരുന്നുവെന്ന് മനസിലാക്കാൻ.



ഒട്ടേറെ തവണയാണ് സൊലൈമാനി മരിച്ചുവെന്ന വാർത്തകൾ പുറത്തു വന്നത്. പലതും ഇറാൻ ഭരണകൂടത്തിന്റെയും സൈന്യത്തിന്റെയും മനോവീര്യം കെടുത്താൻ യുഎസും സഖ്യകക്ഷികളും കെട്ടിച്ചമച്ച കഥകളാണെന്നു റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒക്ടോബർ 2019ലും സൊലൈമാനിക്കു നേരേ ആക്രമണം ഉണ്ടായി. സൊലൈമാനിയെ വധിക്കാനുള്ള അറബ് ഗൂഢാലോചന തകര്‍ത്തതായി ഇറാനിയന്‍ റവല്യൂഷണറി ഗാര്‍ഡ് കോര്‍പ്‌സ് ഇന്റലിജന്‍സ് മേധാവി ഹുസൈന്‍ ത്വയ്യിബ് തന്നെയാണ് ലോകത്തോടു പറഞ്ഞത്.

സ്വന്തം പ്രവിശ്യയായ കെര്‍മാനില്‍ സൊലൈമാനി സ്ഥിരമായി ചടങ്ങിനു പങ്കെടുക്കുന്നതായി മനസ്സിലാക്കി സ്ഫോടനത്തിലൂടെ വധിക്കാനായിരുന്നു പദ്ധതി. ഷിയാ അനുസ്മരണ പ്രാര്‍ഥനാ ചടങ്ങ് നടക്കുന്ന ഹാളിനു സമീപത്തെ സൊലൈമാനിയുടെ പിതാവിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള വീട് വാടകയ്‌ക്കെടുത്ത് കെട്ടിടത്തിനടിയില്‍ തുരങ്കം നിര്‍മിച്ച് സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ നിറയ്ക്കുകയായിരുന്നു. വർഷങ്ങൾ നീണ്ട ഗൂഢാലോചനയ്ക്കും പദ്ധതികൾക്കും ശേഷമാണ് സംഘം ഇറാനിൽ കടന്നതെന്നും ഇറാനിയന്‍ റവല്യൂഷണറി ഗാര്‍ഡ്സ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. മാസങ്ങൾക്കു ശേഷം ബാഗ്ദാദ് രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളത്തിലേക്കു പോകവെ വ്യോമാക്രമണത്തിലാണ് യുഎസ് സൊലൈമാനിയെ വകവരുത്തിയത്.



ഇറാൻ റവല്യൂഷനറി ഗാർഡ്സ് കമാൻഡർ കാസെം സൊലൈമാനി

ഇറാഖിലെ യുഎസ് എംബസിക്കു നേരെ നടന്ന ആക്രമണത്തിനു തിരിച്ചടി ഏതു നിമിഷവും ഇറാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എന്തെങ്കിലും നാശനഷ്ടമോ ആളപായമോ ഉണ്ടായാല്‍ ഇറാന്‍ കനത്തവില നല്‍കേണ്ടിവരും. ഇതു മുന്നറിയിപ്പല്ല, ഭീഷണിയാണ്- യുഎസ് എംബസിക്കു നേരെ നടന്ന ആക്രമണത്തിനു ശേഷം ട്രംപ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. ബാഗ്ദാദിലെ യുഎസ് എംബസിയില്‍ ചൊവ്വാഴ്ചയുണ്ടായ പ്രതിഷേധം വൈറ്റ്ഹൗസിനെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ തന്നെ പിടിച്ചുകുലുക്കി. 750 സൈനിക ട്രൂപ്പുകളെ മണിക്കൂറുകള്‍ക്കം വിന്യസിച്ചാണ് യുഎസ് ഈ അമ്പരപ്പ് മാറ്റാന്‍ ശ്രമിച്ചത്. ഇറാന്‍ പിന്തുണയോടെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന സായുധ സംഘത്തെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാന്‍ യുഎസ് നടത്തിയ വ്യോമാക്രമണമാണ് യുഎസ് എംബസിക്കു നേരെ നടന്ന ആക്രമണത്തിൽ കലാശിച്ചതും.



ഉപരോധം പ്രഖ്യാപിച്ച് ഇറാനെ വരിഞ്ഞു മുറുക്കിയ യുഎസ് ഇറാനെതിരെ പരസ്യമായി യുദ്ധത്തിനു കോപ്പുകൂട്ടുന്നുവെന്നാണ് കാസെം സൊലൈമാനിയുടെ കൊലപാതകം വിരൽ ചൂണ്ടുന്നതെന്ന് നിരീക്ഷകർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. അബു മഹ്ദി അല്‍ മുഹന്ദിസിന്റെയും സൊലൈമാനിയുടെയും ചോരയ്ക്ക് പകരം ചോദിക്കാൻ ഇറാഖിലെ ഇറാന്‍ പിന്തുണയോടെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന പൗരസേനകൾ ഇതിനകം തന്നെ പ്രചാരണം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞതായാണു വിവരം. ആക്രമണത്തില്‍ അഞ്ച്‌ ഇറാഖ് സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥരും കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.



എന്നാൽ യുഎസ് സൈന്യത്തിനു നേരേ ഇറാൻ നടത്തിയ കൂട്ടക്കുരുതിക്കുള്ള പ്രതികാരമാണു സൊലൈമാനിയുടെ കൊലപാതകമെന്നാണ് യുഎസ് നിലപാട്. ഇറാഖിലെ അമേരിക്കൻ നയതന്ത്ര ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അക്രമിക്കാൻ ഒരുക്കങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ടെന്ന വിവരം ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് ആക്രമണം നടത്തിയതെന്നായിരുന്നു വൈറ്റ്ഹൗസ് പത്രകുറിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കിയത്. ട്രംപിന്‍റെ നിര്‍ദേശപ്രകാരമാണ് ആക്രമണം നടത്തിയതെന്ന് പെന്റഗണും അറിയിച്ചു. അങ്ങേയറ്റം സാഹസികം, അതിലുപരി അങ്ങേയറ്റം വിഡ്ഢിത്തം. ഈ സാഹസികതയുടെ അനന്തരഫലം അനുഭവിക്കാൻ ഒരുങ്ങിക്കൊള്ളു... എന്നായിരുന്നു ഇറാൻ വിദേശകാര്യമന്ത്രി ജാവദ് സരിഫ്, കാസെം സൊലൈമാനിയുടെ മരണവാർത്തയോട് പ്രതികരിച്ചത്.



ഇറാൻ റവല്യൂഷനറി ഗാർഡ്സ് കമാൻഡർ കാസെം സൊലൈമാനി, യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ്

റവല്യൂഷണറി ഗാര്‍ഡ്‌സിലെ രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗമായ ഖുദ്‌സ് ഫോഴ്‌സിന്റെ മേധാവിയായ സൊലൈമാനി ഇറാനിലെ ഏറ്റവും കരുത്തനായ രണ്ടാമത്തെ നേതാവാണ്. ഇറാന്‍ ആത്മീയാചാര്യന്‍ അയത്തുല്ല അലി ഖമനയിക്കു നേരിട്ടായിരുന്നു സൊലൈമാനി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിരുന്നത്. ഇത്രയേറെ നിർണായക പ്രാധാന്യമുള്ള സൈനിക നേതാവിന്റെ മരണത്തിന് ഏതു രീതിയില്‍ ഇറാന്‍ തിരിച്ചടിക്കുമെന്നാണു ലോകം ആശങ്കയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നതും.

English Summary: US-Iran tensions escalate after the assassination of Iranian Quds Force commander Qassem Soleimani