വാഷിങ്ടൻ ∙ ഇറാൻ റവല്യൂഷനറി ഗാർഡ്സ് കമാൻഡർ കാസെം സൊലൈമാനിയെ വധിക്കാന്‍ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് ഉത്തരവിട്ടിരുന്നതായി പെന്റഗൺ. ബാഗ്ദാദിലാണ് കാസെം സൊലൈമാനി കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഇയാളുടെ മരണത്തിനു പിന്നാല വിശദീകരണങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ യുഎസ് ദേശീയപതാക ട്രംപ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

English Summary: US President Donald Trump ordered 'killing' of Iran Guards commander Qassem Soleimani, says Pentagon