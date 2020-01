പാക്ക് വ്യോമമേഖല ഒഴിവാക്കാൻ യുഎസ് വിമാനങ്ങൾക്ക് നിർദേശം

വാഷിങ്ടൻ ∙ പാക്കിസ്ഥാന്റെ വ്യോമമേഖല ഒഴിവാക്കാൻ യുഎസ് യാത്രാവിമാനങ്ങൾക്ക് യുഎസ് ഫെഡറൽ ഏവിയേഷന്‍ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. ഭീകരാക്രമണ സാധ്യത മുന്നിൽ കണ്ടാണ് മുന്നറിയിപ്പ്.

‘വിമാന യാത്രകളിൽ ജാഗ്രത പാലിക്കുക. ഭീകരപ്രവർത്തനങ്ങൾ കാരണം പാക്കിസ്ഥാനിലും വ്യോമാതിർത്തിയിലും സഞ്ചരിക്കുന്ന യുഎസ് വിമാനങ്ങൾക്ക് അപകടസാധ്യതയുണ്ട്’– എഫ്എഎ വിമാനക്കമ്പനികൾക്ക് നൽകിയ നോട്ടിസിൽ പറയുന്നു. ഡിസംബർ 30–നു നൽകിയ നോട്ടീസ് യുഎസ് ആസ്ഥാനമായുള്ള എല്ലാ എയർലൈൻസിനും പൈലറ്റുമാർക്കും ബാധകമാണ്.

പാക്കിസ്ഥാൻ ഒരു ഭീകര സങ്കേതമാണെന്ന് ഇന്ത്യ പ്രഖ്യാപിച്ച നിലപാടിന്റെ അംഗീകാരമായാണ് യുഎസ് നിർദേശത്തെ കാണുന്നത്. ജയ്ഷെ മുഹമ്മദ്, ലഷ്‌കറെ തയിബ തുടങ്ങിയ ഭീകര സംഘടനകളെ പാക്ക് മണ്ണിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് പാക്കിസ്ഥാൻ വിലക്കിയിട്ടില്ലെന്ന് 2010ൽ യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റ് പുറത്തുവിട്ട റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.

