മരടില്‍ സ്ഫോടന സമയത്ത് നിരോധനാജ്ഞ, ഗതാഗത നിയന്ത്രണം; 10 ന് മോക്ഡ്രിൽ

കൊച്ചി∙ മരടിലെ ഫ്ലാറ്റുകളിൽ നിയന്ത്രിത സ്ഫോടനം നടത്തുമ്പോൾ 200 മീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ നിരോധനാജ്ഞ ഏർപ്പെടുത്തും. സ്ഫോടനം നടക്കുന്നതിന് രണ്ടു മണിക്കൂർ മുൻപു മുതൽ സ്ഫോടന ശേഷം സ്ഥലം സുരക്ഷിതമാണെന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതു വരെയാണു നിരോധനാജ്ഞ ഏർപ്പെടുത്തുകയെന്ന് ജില്ലാ കലക്ടർ എസ്.സുഹാസ് അറിയിച്ചു.

അടുത്ത ശനിയാഴ്ച രാവിലെ 9 മുതലായിരിക്കും നിരോധനാജ്ഞ. ഗതാഗത നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തും. പൊളിക്കുന്നത് കാണാന്‍ ജനങ്ങള്‍ക്ക് പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് അവസരമൊരുക്കും. വെള്ളിയാഴ്ച മോക് ഡ്രില്‍ നടത്തും.

ഫ്ലാറ്റുകള്‍ മുന്‍ നിശ്ചയിച്ച പ്രകാരംതന്നെ പൊളിക്കാന്‍ സബ് കലക്ടറും കമ്മിഷണറും പങ്കെടുത്ത യോഗത്തില്‍ ധാരണയായിരുന്നു. ഇതനുസരിച്ച് ഈ മാസം 11ന് എച്ച്2ഒ ഹോളിഫെയ്ത്ത്, ആല്‍ഫ സെറീന്‍ എന്നിവയും 12ന് ജെയ്ന്‍ കോറൽ കോല്, ഗോള്‍ഡന്‍ കായലോരം എന്നിവയും പൊളിക്കും. ആദ്യം പൊളിക്കുന്ന എച്ച്ടുഒ ഫ്ലാറ്റിൽ സ്‌ഫോടക വസ്തുക്കൾ നിറച്ചുതുടങ്ങി.

English Summary: 144 will be announced in Maradu Flats Area During Explosion