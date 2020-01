ലക്നൗ ∙ മലയാളിയായ മുൻ ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കണ്ണൻ ഗോപിനാഥൻ ഉത്തർ പ്രദേശിൽ കസ്റ്റഡിയിൽ. യുപി അതിർത്തിയിൽ വച്ചാണ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. ഉത്തരവ് നടപ്പിലാക്കുക മാത്രമാണു ചെയ്യുന്നതെന്നു പൊലീസ് പറഞ്ഞു. പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ കണ്ണൻ ശക്തമായ നിലപാടെടുത്തിരുന്നു. അലിഗഡ് ജില്ലയിൽ കണ്ണന് പ്രവേശനം വിലക്കി മജിസ്ട്രേറ്റ് ഉത്തരവുണ്ട്.

English Summary: CAA; Kannan Gopinathan taken custody in UP