ചെന്നൈ ∙ കനത്ത മൂടൽമഞ്ഞിനെ തുടർന്ന് ചെന്നൈ വിമാനത്താവളത്തിലെ അഞ്ച് വിമാനങ്ങൾ വഴിതിരിച്ചുവിട്ടു. അതിൽ നാലെണ്ണം ഹൈദരാബാദിലേക്കും ഒരെണ്ണം തിരുച്ചിറപ്പള്ളിയിലേക്കുമാണ് വഴിതിരിച്ചുവിട്ടത്. മൂടൽ മഞ്ഞ് കാരണം ആഭ്യന്തര, രാജ്യാന്തര വിമാന സർവീസുകൾ ഇന്നലെയും വൈകിയിരുന്നു.



English Summary: Heavy Fog In Chennai For Second Day, 10 Flights Delayed, 5 Diverted