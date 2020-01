‘കോട്ട’യിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ മരിച്ചത് തണുത്ത് വിറങ്ങലിച്ച്; അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് പുറത്ത്

ജയ്പുർ∙ രാജസ്ഥാൻ കോട്ടയിലെ ജെകെ ലോൺ ആശുപത്രിയിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ മരിച്ചത് തണുത്തു വിറങ്ങലിച്ചാണെന്ന് അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട്. 107 കുരുന്നു ജീവനുകളാണ് ‍ഡിസംബർ 1 മുതൽ ജെകെ ലോൺ ആശുപത്രിയിൽ പൊലിഞ്ഞത്. കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ പ്രാഥമിക സജ്ജീകരണങ്ങള്‍ പോലും ജെകെ ലോൺ ആശുപത്രിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇതു ശിശുമരണ നിരക്ക് വർധിക്കാൻ കാരണമായെന്നും അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു.

ഹൈപ്പോതെർമിയയാണ് (ശരീരത്തിലെ ഊഷ്മാവ് അതിവേഗം നഷ്ടപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ) ശിശുമരണ നിരക്ക് ഉയരാനുള്ള കാരണം. നവജാത ശിശുക്കളുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായി ഒരു സാധാരണ ആശുപത്രിയിൽ വേണ്ട സൗകര്യങ്ങളൊന്നും കോട്ട ആശുപത്രിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഉപകരണങ്ങളുടെ അപര്യാപ്തതയാണ് മരണ നിരക്ക് ഉയരാനുണ്ടായ കാരണം. കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ശരീരോഷ്മാവ് 35 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലും താഴെ എത്തിയിരുന്നു. സാധാരണനിലയിൽ 37 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസാണ് വേണ്ടത്. ഈ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ ജീവൻ രക്ഷാ ഉപകരണങ്ങൾ ആശുപത്രിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നു റിപ്പോർട്ട് ചൂണ്ടികാണിക്കുന്നു.

ശൈത്യകാലമായ ഡിസംബറിൽ ശിശുമരണ നിരക്ക് വർധിക്കുന്നതായാണു കണക്കുകൾ. എന്നാല്‍ അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നു വേണ്ടത്ര ഇടപെടൽ ഇല്ലാതിരുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുന്നതിനു കാരണമായെന്നും രാജസ്ഥാൻ സർക്കാർ നിയോഗിച്ച കമ്മിറ്റി തയാറാക്കിയ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു. 28 നെബുലൈസറുകൾ ഉള്ളതിൽ 22 എണ്ണവും പ്രവർത്തനരഹിതമായിരുന്നു.

ജീവൻ നിലനിർത്തുന്നതിനാവശ്യമായ ഇൻഫ്യൂഷൻ പമ്പുകൾ 111 എണ്ണം ആശുപത്രിയിൽ ഉണ്ട്. ഇതിൽ 81 എണ്ണവും പ്രവർത്തനരഹിതമായിരുന്നു. പാരാമീറ്ററുകളുടെയും പൾസ് ഓക്സി മീറ്ററുകളുടെയും അവസ്ഥയും സമാനമായിരുന്നു. ഓക്സിജൻ പൈപ്പുകളുടെ അഭാവമുള്ളതിനാൽ സിലിണ്ടറിലൂടെയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഓക്സിജൻ ലഭ്യമാക്കിയിരുന്നത്. കുട്ടികൾക്കായി 40 ഹീറ്ററുകള്‍ വാങ്ങിയതായി രേഖകളില്ലെന്നും റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട്.

ആറ് കോടി രൂപയുടെ ഫണ്ട് ആശുപത്രിക്ക് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങിയില്ലെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ തന്നെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി. വെള്ളിയാഴ്ച ആരോഗ്യമന്ത്രി രഘു ശർമ ആശുപത്രി സന്ദർശിച്ചിരുന്നു. ന്യൂമോണിയ ബാധിച്ച് ഒരു പെൺകുട്ടി കൂടി അന്നേ ദിവസം മരിച്ചിരുന്നു. വീഴച വരുത്തിയവർക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് രഘുശർമ വ്യക്തമാക്കി.

