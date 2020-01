ഗുരുദ്വാര ആക്രമണം: പാക്കിസ്ഥാനു മേൽ കേന്ദ്രം സമ്മർദം ചെലുത്തണമെന്ന് സോണിയ

ന്യൂഡൽഹി ∙ ലഹോറിലെ പ്രസിദ്ധമായ നങ്കന സാഹിബ് ഗുരുദ്വാരയിലെ ജനക്കൂട്ടം ആക്രമണത്തെ അപലപിച്ച് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സോണിയ ഗാന്ധി. യാതൊരു പ്രകോപനവും കൂടാതെയാണ് വളരെ പരിശുദ്ധമായ ഗുരുദ്വാരയ്ക്കു നേരേ ആക്രമണം ഉണ്ടായതെന്നു സോണിയ പറഞ്ഞു. പാക്കിസ്ഥാനുമായി ചേർന്ന് അവിടുത്തെ വിശ്വാസികളുടെ സുരക്ഷിതത്വം കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഉറപ്പു വരുത്തണമെന്നും കുറ്റവാളികൾക്കെതിരെ കേസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ സർക്കാർ സമ്മർദം ചെലുത്തണമെന്നും സോണിയ പ്രസ്താവനയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ടാണ് സിഖ് മത സ്ഥാപകനും ആദ്യ ഗുരുവുമായ ഗുരുനാനാക്കിന്റെ ജന്മസ്ഥലമായ നങ്കന സാഹിബ് ഗുരുദ്വാരയിൽ ഒരു സംഘം ആളുകൾ കല്ലേറ് നടത്തിയത്. സംഭവത്തെ ഇന്ത്യ ശക്തമായി അപലപിച്ചിരുന്നു. പാക്കിസ്ഥാനിലെ ന്യൂനപക്ഷമായ സിഖ് വിഭാഗത്തിനുനേർക്ക് അതിക്രമം നടന്നെന്നും സിഖ് സമുദായാംഗങ്ങൾക്കു സുരക്ഷയും ക്ഷേമവും ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്നും ഇന്ത്യ ആവശ്യപ്പെട്ടു. സിഖ് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി നിർബന്ധിച്ച് മതംമാറ്റിയ സംഭവമാണ് പ്രദേശത്തെ സംഘർഷത്തിനു പിന്നിലെന്ന് ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

എന്നാൽ ഗുരുദ്വാരയ്ക്കു നേരേ ആക്രമണം ഉണ്ടായെന്ന വാർത്ത പാക്കിസ്ഥാൻ നിഷേധിച്ചിരുന്നു. ഗുരുദ്വാരയ്ക്കുള്ളിലെ പവിത്രമായ വസ്തുക്കൾക്ക് കേടുപാടുകൾ സംവിച്ചിട്ടില്ലെന്നും നാശനഷ്ടമുണ്ടായെന്ന വാർത്തകൾ തെറ്റാണെന്നും പാക്കിസ്ഥാൻ വിദേശകാര്യ ഓഫിസ് വ്യക്തമാക്കി.

നങ്കന സാഹിബ് നഗരത്തിൽ രണ്ടു മുസ്‌ലിം സംഘടനകൾ തമ്മിൽ ചില സംഘർഷം ഉണ്ടായെന്നും പഞ്ചാബ് പ്രവിശ്യ സർക്കാർ അന്വേഷണം നടത്തുകയാണെന്നും പാക്കിസ്ഥാൻ പുറത്തിറക്കിയ വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു. ഒരു ചായക്കടയിലാണ് വഴക്കുണ്ടായത്. ജില്ലാ ഭരണകൂടം ഉടൻതന്നെ ഇടപെട്ട് പ്രശ്നക്കാരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. പ്രാദേശികമായ ഈ വിഷയം വർഗീയമാക്കി മാറ്റുകയാണ് ചിലരെന്നും ഗുരുദ്വാരയുടെ നേർക്ക് ആക്രമണമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു.

