തൃശൂർ ∙ വൈഗ കാർഷിക മേള ഉദ്ഘാടനത്തിന് എത്തിയ ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാനെ കരിങ്കൊടി കാണിക്കാൻ ശ്രമം. കെഎസ്‌യു ജില്ലാ സെക്രട്ടറി വി.എസ്. ഡേവിഡ് ഉൾപ്പെടെ രണ്ടു പേരെ പൊലീസ് ബലംപ്രയോഗിച്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു നീക്കി. ഗവർണർ എത്തുന്നതിന് മുമ്പേ ആയിരുന്നു റോഡിൽ പ്രതിഷേധം. ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ തന്നെ വലിയ കാർഷികമേളയായ വൈഗ ഗവർണർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. കർഷകരുടെ പ്രതിമാസ വരുമാനം വർധിപ്പിക്കാനുള്ള പദ്ധതികൾ 2022 ആകുമ്പോഴേക്കും ഫലം കാണുമെന്ന് ഗവർണർ പറഞ്ഞു. ഗവര്‍ണര്‍ക്കെതിരെയുള്ള പ്രതിഷേധം കണക്കിലെടുത്ത് ജില്ലയില്‍ സുരക്ഷ ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

English Summary: KSU leaders arrested for attempt to show black flag to governor