മരട് ഫ്ലാറ്റ് പൊളിക്കൽ: സമയക്രമം മാറ്റില്ല; എല്ലാം മുൻ തീരുമാനപ്രകാരം

കൊച്ചി ∙ മരട് ഫ്ലാറ്റുകള്‍ മുന്‍ നിശ്ചയിച്ച പ്രകാരംതന്നെ പൊളിക്കാന്‍ സബ് കലക്ടറും സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മിഷണറും പങ്കെടുത്ത യോഗത്തില്‍ ധാരണയായി. ഇതനുസരിച്ച് ഈ മാസം 11ന് എച്ച്2ഒ ഹോളിഫെയ്ത്ത്, ആല്‍ഫ സെറീന്‍ എന്നിവയും 12ന് ജെയിൻ കോറൽ കോവ്, ഗോള്‍ഡന്‍ കായലോരം എന്നിവയും പൊളിക്കും. നിയന്ത്രിത സ്ഫോടനത്തിലൂടെ ഫ്ലാറ്റുകൾ പൊളിക്കാൻ ഇനി ആറ് ദിവസം മാത്രം ബാക്കി. ആദ്യം പൊളിക്കുന്ന എച്ച്2ഒ ഫ്ലാറ്റിൽ സ്‌ഫോടക വസ്തുക്കൾ നിറച്ചുതുടങ്ങി.

അങ്കമാലി മഞ്ഞപ്രയിൽ നിന്ന് വെള്ളിയാഴ്ചയും ശനിയാഴ്ചയുമായി എത്തിച്ച സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ ആണ് എച്ച്2ഒ ഹോളിഫെയ്ത്ത് ഫ്ലാറ്റിൽ പുലർച്ചെ മുതൽ നിറച്ചു തുടങ്ങിയത്. കാർഡ് ബോഡ് പെട്ടിയിൽ പൊതിഞ്ഞു അതീവ സുരക്ഷയിലാണ് സ്‌ഫോടക വസ്തുക്കൾ ഫ്ലാറ്റിനുള്ളിലേക്ക് കൊണ്ട്‌ പോകുന്നത്. എച്ച്2ഒ പൊളിക്കുന്ന ജെറ്റ് ഡെമോളിഷൻ കമ്പനിയുടെ വിദേശത്തു നിന്നുള്ള തൊഴിലാളികൾക്കാണ് സ്‌ഫോടക വസ്തുക്കൾ നിറയ്ക്കുന്ന ചുമതല. പൂർണമായും നിറച്ചതിന് ശേഷം സ്ഫോടനം നടത്തുന്നതിന്റെ തലേ ദിവസം മാത്രമേ ഇവ ഡിറ്റണേറ്ററുകളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുകയുള്ളു.

സ്ഫോടനത്തിന്റെ പ്രകമ്പനം പഠിക്കാൻ മദ്രാസ് ഐഐടി സംഘം മരടിലെത്തി. പ്രകമ്പനം അളക്കാൻ പൊളിക്കുന്ന ഫ്ലാറ്റുകൾക്കു ചുറ്റും പത്തിടങ്ങളിൽ സംഘം ഉപകരണങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കും. ആക്‌സിലെറോ മീറ്ററും സ്‌ട്രെയിൻ ഗേജസുമാണ് സ്ഥാപിക്കുന്നത്. ഫ്ലാറ്റുകൾക്കു ചുറ്റുമുള്ള വീടുകളുടെ കാലപ്പഴക്കവും നിർമാണ രീതിയുമെല്ലാം നിർണായകമാണെന്നു സംഘം വ്യക്തമാക്കി.

English Summary: No Change in Time Schedule of Maradu Flat Demolition