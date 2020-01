യുഎസ് പക: സുലൈമാനിയെ വധിച്ചത്‌ ഇറാന്‍ വീഴ്ത്തിയ അതേ എംക്യു-9 ഡ്രോണ്‍

ഇറാഖിലെ ബഗ്ദാദ് വിമാനത്താവള റോഡിൽ വെള്ളിയാഴ്ച ഇറാൻ റവല്യൂഷനറി ഗാർഡ്സ് (ഐആർജിസി) കമാൻഡർ ഖാസിം സുലൈമാനി കൊല്ലപ്പെട്ട മിന്നലാക്രമണത്തിന് യുഎസിന് തുണയായത് എംക്യു–9 റീപ്പർ ഡ്രോൺ. 2018 മേയിൽ ഇറാനുമായുള്ള ആണവ കരാറിൽ നിന്ന് ഏകപക്ഷീയമായി യുഎസ് പിൻമാറിയ ശേഷം 2019 ജൂൺ ആറിന് യെമനിലെ ഹൂതി പോരാളികൾ എംക്യു–9 റീപ്പർ ഡ്രോൺ തകർത്തത് വാർത്തയായിരുന്നു. കരയിൽ നിന്ന് ആകാശത്തേക്കു തൊടുക്കാവുന്ന എസ്എ–6 ഇറാനിയൻ മിസൈലാണ് അന്ന് ഡ്രോണിനെ തകർത്തതെന്ന് പെന്റഗൺ പുറത്തുവിട്ട റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

ഇതിനു പിന്നാലെ ജൂൺ 13 ന് ഒമാൻ ഉൾക്കടലിൽ നിരീക്ഷണം നടത്തിയ അമേരിക്കൻ ഡ്രോണുകൾക്കെതിരെയും ഇറാന്റെ പരിഷ്കരിച്ച എസ്എ–7 മിസൈലുപയോഗിച്ചാണ് അക്രമണമുണ്ടായതെന്ന് പെന്റഗൺ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. ഹൂതി പോരാളികളുടെ കൈവശം ഇറാന്റെ മിസൈൽ നൽകിയതിനു പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചെന്നു സംശയിക്കുന്ന ഖാസിം സുലൈമാനിയെ ലക്ഷ്യമിടാനും യുഎസ് തിരഞ്ഞെടുത്തത് അതേ വിഭാഗത്തിലെ ഡ്രോണെന്നതും പ്രത്യേകത.

മൂന്നു മിസൈലുകൾ, നിശബ്ദ നീക്കം

ബഗ്ദാദ് വിമാനത്താവള മേഖലയിലെ ആകാശത്ത് നിശബ്ദമായി നിലയുറപ്പിച്ച എക്യു–9 ഡ്രോണിൽ നിന്ന് മണിക്കൂറിൽ 370 കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിലെത്തിയ ലേസർ നിയന്ത്രിത ഹെൽഫയർ മിസൈലാണ് ഖാസിം സുലൈമാനിയുടെ രണ്ടു കാറുകൾ ഉൾപ്പെട്ട വാഹനവ്യൂഹത്തിൽ പതിച്ചത്. വിമാനത്താവളത്തിലെ കാർഗോ ഭാഗത്തു കൂടി പോയ രണ്ട് ടയോട്ട എസ്‌യുവികളിൽ മൂന്നു മിസൈലുകളാണ് പതിച്ചതെന്നാണ് ഇറാഖ് സുരക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ വിലയിരുത്തൽ. ലോഹകഷ്‌ണങ്ങളായി ചിതറിയ വാഹനങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ് തുടർന്നുള്ള സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളിലുള്ളത്. ലക്ഷ്യം പൂർണമായും ഭേദിക്കും വിധം സ്ഫോടനത്തിനു മുന്നോടിയായി ആറു ബ്ലേഡുകൾ വിടർന്ന് തുളച്ചുകയറുന്ന സംവിധാനമാണ് മിസൈലുകളിലുണ്ടായിരുന്നതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.

لحظة العدوان الامريكي الغاشم و اغتيال القائدين الشهيدين قاسم سليماني و ابو مهدي المهندس pic.twitter.com/vbBmAonbV5 — قناة العهد (@AhadTv) January 3, 2020

അതീവരഹസ്യമായി യുഎസ് നടത്തിയ ആക്രമണം യുഎസിലെ മുതിർന്ന ഡമോക്രാറ്റ് നേതാക്കളെയും ബ്രിട്ടൻ തുടങ്ങിയ മറ്റു സഖ്യകക്ഷികളെയും ട്രംപ് ഭരണകൂടം അറിയിച്ചിരുന്നില്ലെന്നാണ് വിവരം. യുഎസിനെതിരെ ഖാസിം സുലൈമാനി നിരന്തരം ആക്രമണങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതായി ‘രഹസ്യാന്വേഷണവിവരം’ ഉണ്ടായിരുന്നെന്നും അതിനാൽ അമേരിക്കക്കാരുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനാണ് ഖാസിമിനെ വധിച്ചതെന്നുമാണ് യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മൈക് പോംപെയോ അറിയിച്ചതും. ഇസ്രയേൽ, അറബ്, പശ്ചാത്യശക്തികൾ ഖാസിം സുലൈമാനിയെ നിരവധി തവണ ലക്ഷ്യമിട്ടെങ്കിലും ഖാസിമിനെ വധിച്ചാൽ അതുണ്ടാക്കാവുന്ന പ്രത്യാഘാതങ്ങളാണ് ട്രംപിന്റെ മുൻഗാമികളായ ബറാക് ഒബാമയേയും ജോർജ് ഡബ്ല്യു ബുഷിനെയും അതിൽനിന്ന് പിന്തിരിപ്പിച്ചിരുന്നതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.

ഖാസിം സുലൈമാനിയെ വധിക്കാനുള്ള നീക്കം കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇറാൻ കണ്ടെത്തി തകർത്തിരുന്നു. ഇറാനിലെ കെർമാൻ നഗരത്തിൽ സുലൈമാനിയുടെ പിതാവ് സ്ഥാപിച്ച പളളിക്കു സമീപം ഒരു സ്ഥലം കൈവശപ്പെടുത്താനുള്ള ഇസ്രയേൽ, അറബ് ചാരന്മാരുടെ നീക്കമാണ് ഇത്തരത്തിൽ ചെറുത്തത്. വാങ്ങിയ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് തുരങ്കമുണ്ടാക്കി സമീപത്തെ പള്ളിക്കു താഴെ സ്ഫോടകവസ്തുകൾ സ്ഥാപിച്ച്, മതപരമായ ചടങ്ങിനെത്തുന്ന ഖാസിം സുലൈമാനിയെ വധിക്കാനായിരുന്നു നീക്കം.

എംക്യു–9, കൃത്യതയുടെ ഡ്രോൺ

നിരീക്ഷണത്തിനും പ്രഹരത്തിനും ഒരുപോലെ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന എംക്യു–9 എന്ന ആളില്ലാ വിമാനം യുഎസിലെ ജനറൽ അറ്റോമിക്സ് എയ്റോനോട്ടിക്കൽ സിസ്റ്റംസാണ് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത്. ഇറാഖ്, സിറിയ, അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ എന്നീ യുദ്ധഭൂമികളിൽ യുഎസ് പ്രഹരശ്രേണിയിലെ ഈ സജീവ സാന്നിധ്യം പാക്കിസ്ഥാനിലും നിരീക്ഷണ–പ്രഹരങ്ങൾക്കായി യുഎസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.

66 അടി വീതിയും 36 അടി നീളവും 12.5 അടി ഉയരവുമുള്ളവയാണ് ‘പ്രെഡേറ്റർ’ എന്ന വിളിപ്പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഇത്തരം ഡ്രോണുകൾ. 27 മണിക്കൂറോളം തുടർച്ചയായി പറക്കാനാകും. 50,000 അടി ഉയരത്തിൽ വരെ പറക്കുന്ന ഇവയ്ക്ക് ചെറുമിസൈലുകൾ ഉൾപ്പെടെ 1746 കിലോ യുദ്ധസാമഗ്രികൾ വഹിക്കാനാകും. ടേക്ഓഫിൽ വിമാനത്തിന്റെ മൊത്തം ഭാരം 4760 വരെയാകാം. നിയന്ത്രണകേന്ദത്തിൽ നിന്ന് 1850 കിലോമീറ്റർ ദൂരം വരെ എത്തിക്കാനാകും. മണിക്കൂറിൽ 370 കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കും

ഇറ്റലി, ഫ്രാൻസ് തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളും നിരീക്ഷണ പ്രത്യാക്രമണങ്ങൾക്ക് ഇത്തരം ഡ്രോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നു. എംക്യു 9 എന്നതിലെ ‘എം’ വിവിധോദ്ദേശം(മൾട്ടി റോൾ) എന്നതും ‘ക്യു’ എന്നത് വിദൂരനിയന്ത്രിതമെന്നതും 9 എന്നത് വിദൂരനിയന്ത്രിത വിമാനങ്ങളിലെ ഒൻപതാം പതിപ്പെന്നതുമാണ്. ക്യാമറകളും മിസൈലുകളും ഉൾപ്പെടുന്ന സംവിധാനമാണ് ഇത്തരം ഡ്രോണുകളിലേത്. 2015 സെപ്റ്റംബറിലെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം യുഎസ് വ്യോമസേനയ്ക്കു കീഴിൽ 93 എംക്യു–9 റീപ്പർ ഡ്രോണുകളാണുള്ളത്.

ആകാശത്തു നിന്ന് കരയിലേക്ക് തൊടുക്കാവുന്ന നാലു ലേസർ നിയന്ത്രിത എജിഎം–114 ഹെൽഫയർ മിസൈലുകളാണ് ഇവയിൽ ഘടിപ്പിക്കുക. കൃത്യതയാർന്ന ആക്രമണങ്ങൾക്ക് ഇത് പര്യാപ്തമാണ്. ഒരു പൈലറ്റും സെൻസർ ഓപറേറ്ററും അടങ്ങുന്ന രണ്ടംഗ സംഘമാണ് ഡ്രോൺ നിയന്ത്രിക്കാനുണ്ടാകുക. നാലു ഡ്രോണുകളും സെൻസറുകളും ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു എംക്യു–9 യൂണിറ്റിന്റെ വില 64.2 ദശലക്ഷം ഡോളറാണ് (ഏകദേശം 460.70 കോടി രൂപ).

യുഎസിൽ നിന്ന് എംക്യു–9 ഡ്രോണുകൾ വാങ്ങാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ഇന്ത്യയും. 2017 ജൂണിൽ ഇതു സംബന്ധിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും ഡോണൾഡ് ട്രംപും നടത്തിയ ചർച്ചകളിൽ ധാരണയായിരുന്നു. നാവിക–കരസേനകൾക്കായി 10 വീതം ഡ്രോണുകൾ വാങ്ങാനാണ് ഇന്ത്യയുടെ ശ്രമം. കാറ്റഗറി വൺ യുഎവി സാങ്കേതികവിദ്യയുള്ള സീ ഗാർഡിയൻ ഡ്രോണുകൾ ഇന്ത്യ നേരത്തേ യുഎസിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയിരുന്നു.

