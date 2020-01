ബഗ്ദാദില്‍ വീണ്ടും യുഎസ് ആക്രമണം; 6 പൗരസേനാംഗങ്ങള്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു

ബഗ്ദാദ് ∙ ഇറാഖിന്റെ തലസ്ഥാനമായ ബഗ്ദാദില്‍ വീണ്ടും യുഎസ് ആക്രമണം. വടക്കൻ ബഗ്ദാദിൽ നടത്തിയ വ്യോമാക്രമണത്തില്‍ ഇറാന്‍ പിന്തുണയുള്ള ആറ് പൗരസേന അംഗങ്ങള്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു. രണ്ട് കാറുകൾ തകർന്നു. ഇറാനിലെ ഏറ്റവും കരുത്തനായ സേനാ കമാൻഡർ ജനറൽ ഖാസിം സുലൈമാനിയെ വധിച്ച് 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിലാണ് വീണ്ടും ആക്രമണം.

ജനറൽ ഖാസിം സുലൈമാനിയ്ക്ക് ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിച്ച് ഇറാന്റെ ഖുദ്‌സ് ഫോഴ്സ് അംഗങ്ങൾ പരേഡ് നടത്താൻ ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾ ശേഷിക്കെയാണ് ആക്രമണം. ഇറാനുമായി ഏറെ അടുപ്പം പുലർത്തുന്ന ഇറാഖ് അർധസൈനിക ശൃംഖലയായ ഹഷെദ് അൽ ഷാബിയുടെ വാഹനവ്യൂഹത്തിനു നേരെയായിരുന്നു ആക്രമണമെന്ന് രാജ്യാന്തര മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. യുഎസാണ് ആക്രമണത്തിനു പിന്നിലെന്ന് ഇറാഖ് മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട ചെയ്തെങ്കിലും ആരെ ലക്ഷ്യമാക്കിയായിരുന്നു ആക്രമണമെന്നു വ്യക്തമല്ല. ആക്രമണത്തെ കുറിച്ച് യുഎസ് പ്രതികരണം അറിവായിട്ടില്ല.

പുതിയ സാഹചര്യങ്ങള്‍ പരിഗണിച്ച് പശ്ചിമേഷ്യയില്‍ മൂവായിരം സൈനികരെ അധികമായി വിന്യസിക്കുമെന്ന് അമേരിക്കന്‍ പ്രതിരോധ വകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കി. ഇറാന്‍ രഹസ്യസേനാ തലവന്‍ ഖാസിം സുലൈമാനിയുടെ കൊലപാതകത്തെ തുടര്‍ന്നുള്ള സംഘര്‍ഷസാധ്യത മുന്നില്‍ക്കണ്ടാണ് നീക്കം. അതിനിടെ ഇറാന്‍ രഹസ്യസേനയുടെ പുതിയ തലവനായി ബ്രിഗേഡിയര്‍ ജനറല്‍ ഇസ്മയില്‍ ഖാനിയെ നിയമിച്ചു.

ബാഗ്ദാദിലെ അമേരിക്കന്‍ എംബസി ആക്രമണത്തെ തുടര്‍ന്ന് നേരത്തെ കുവൈത്തിലേക്ക് 750 സൈനികരെ കൂടി വിന്യസിച്ചിരുന്നു. അതിനിടെ, യുദ്ധം നിര്‍ത്തുന്നതിനാണ് സൈനിക നടപടി ഉണ്ടായതെന്ന ന്യായീകരണവുമായി പ്രസി‍‍ഡന്റ് ഡോണള്‍ഡ് ട്രംപ് രംഗത്തെത്തി. സൈനിക നടപടിക്ക് ശേഷം ആദ്യമായി മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടപ്പോഴായിരുന്നു ട്രംപിന്റെ പ്രതികരണം. സുലൈമാനി നേരത്തെ തന്നെ കൊല്ലപ്പെടേണ്ടയാളായിരുന്നു എന്നാണ് ട്രംപ് ആദ്യം പ്രതികരിച്ചത്.

മാരകമായ പ്രതികാര നടപടിയുണ്ടാകുമെന്ന് ഇറാന്‍ പരമോന്നത നേതാവ് ആയത്തുല്ല അലി ഖമനയി വ്യക്തമാക്കി. അമേരിക്കയ്ക്കും ഇസ്രായേലിനുമെതിരെ ഇരട്ട പ്രതിരോധം തീര്‍ക്കുന്നതാണ് സുലൈമാനിയുടെ മരണമെന്നും ആയത്തുല്ല അലി ഖമനയി പറഞ്ഞു.

ഇറാഖിലെ ബഗ്ദാദ് വിമാനത്താവളത്തില്‍ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് ഇന്നലെ മേജര്‍ ജനറല്‍ ഖാസിം സുലൈമാനിയുടെ വാഹനവ്യൂഹത്തിനുമേല്‍ അമേരിക്ക ഡ്രോണ്‍ ആക്രമണം നടത്തിയത്. ഇറാഖിലെ പൗരസേനാ നേതാവ് അബു മെഹ്ദി അല്‍ മുഹന്ദിയും കമാന്‍ഡോകളും ആക്രമണത്തില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു. മുന്‍കരുതലെന്ന നിലയില്‍ അമേരിക്കന്‍ പൗരന്‍മാരോട് മധ്യപൂര്‍വരാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്ന് മടങ്ങണെമെന്ന് വാഷിങ്ടണ്‍ നിര്‍ദേശിച്ചു. ഇസ്രയേലിലെ പ്രധാനവിനോദ സഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങള്‍ അടച്ചു. സംഘര്‍ഷസാധ്യതകളെത്തുടര്‍ന്ന് രാജ്യാന്തരവിപണിയില്‍ എണ്ണവില ബാരലിന് 3 ഡോളര്‍ വരെ ഉയര്‍ന്നു.

