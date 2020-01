വിമർശനമാകാം, ഭീഷണി വേണ്ട; പ്രമേയത്തിന് സഭ പാഴാക്കിയത് നികുതിപ്പണം: ഗവർണർ

കൊച്ചി ∙ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ വിമർശനങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതായും എന്നാൽ ഭീഷണി അംഗീകരിക്കില്ലെന്നും ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ. ന്യായമല്ലാത്ത വിമർശനങ്ങളോ ഭീഷണിയോ മൂലം തന്റെ നിലപാടിൽനിന്നു പിന്നാക്കം പോകില്ല. സംസ്ഥാന സർക്കാരുമായി ഏറ്റുമുട്ടലിനില്ല. പാർലമെന്റ് പാസാക്കി രാഷ്ട്രപതി അംഗീകരിച്ച നിയമം സംരക്ഷിക്കുക എന്ന ഗവർണറിൽ നിക്ഷിപ്തമായ ഭരണഘടനാപരമായ കർത്തവ്യമാണു നിർവഹിക്കുന്നത്. അതിൽ വീഴ്ചയുണ്ടെങ്കിൽ വിമർശനവിധേയമാക്കാമെന്നും ഗവർണർ പറഞ്ഞു.

രാഷ്ട്രപതിയുടെ പ്രതിനിധിയെന്ന നിലയിൽ ഭരണഘടനയ്ക്കും നിയമത്തിനും എതിരായ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ബാധ്യതയുണ്ട്. ഭരണഘടനയ്ക്കും നിയമത്തിനും വേണ്ടിയാണു പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. പൗരത്വ നിയമത്തിനെതിരെ പ്രമേയം പാസാക്കിയതിൽ എതിരഭിപ്രായമുണ്ടെങ്കിലും സർക്കാരുമായി ഭിന്നതയില്ല. ചരിത്രകാരനായ ഇർഫാൻ ഹബീബിനെപ്പോലുള്ളവരുടെ ഉപദേശങ്ങളാണു സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ നയിക്കുന്നത്. ചരിത്രത്തെ പറ്റിയുള്ള പ്രമേയങ്ങൾക്കു പകരം കശ്മീർ, സിഎഎ എന്നിവയെപ്പറ്റിയാണു ചരിത്ര കോൺഗ്രസ് പ്രമേയം പാസാക്കിയത്.



കേന്ദ്ര സർക്കാരിനു വിവരങ്ങൾ കൈമാറരുതെന്ന് ഇവർ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്തു. പൗരത്വ ഭേദഗതി വിഷയത്തിൽ പ്രമേയം അവതരിപ്പിരിക്കാൻ നിർദേശിക്കാൻ ചരിത്ര കോൺഗ്രസിന് എന്താണ് അവകാശം. പൗരത്വ നിയമത്തിനെതിരെ പ്രമേയം പാസാക്കാനായി സഭ ചേർന്നപ്പോൾ ജനങ്ങളുടെ നികുതിപ്പണമാണു പാഴാക്കിയത്. സമയവും പണവും കളഞ്ഞ് വെറുതെ പ്രമേയം പാസാക്കുന്നതിനെയാണു താൻ എതിർത്തത്. ജനങ്ങളുടെ നികുതി പണം ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരമുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കണമെന്നാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്.



നിയമത്തിനെതിരെയുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങളെ ഭയക്കുന്നില്ല. തന്നെ തെരുവിലിറക്കില്ലെന്ന ഭീഷണിയുണ്ടായതു മുതൽ തുടർച്ചയായി യാത്ര ചെയ്യുകയാണ്. ഇന്ത്യയുടെ വിഭജനം കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടിയവരാണു പാക്കിസ്ഥാൻ, ബംഗ്ലദേശ്, അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അഭയാർഥികൾ. അവരെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതു നമ്മുടെ ചുമതലയാണ്. ഗാന്ധിജിയും നെഹ്റുവും ഇതു തന്നെയാണു പറഞ്ഞത്. അതേസമയം റോഹിംഗ്യൻ മുസ്‌ലിംകൾ ഇന്ത്യയുടെ വിഭജനം കൊണ്ട് അഭയാർഥികളായവരല്ലെന്നും ഗവർണർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.



English Summary: Kerala Governor Arif Mohammad Khan stern on his stand about CAA