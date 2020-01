‘എന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിനു വിപരീതം’: ഗുരുദ്വാര കല്ലേറിൽ ഖേദം രേഖപ്പെടുത്തി ഇമ്രാൻ ഖാൻ

ഇസ്‌ലാമാബാദ് ∙ പാക്കിസ്ഥാനിലെ നങ്കന സാഹിബ് ഗുരുദ്വാരയ്ക്കു നേരെയുണ്ടായ കല്ലേറിൽ ഖേദം രേഖപ്പെടുത്തി പാക്കിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻ ഖാൻ. തന്റെ വീക്ഷണങ്ങൾക്കു വിപരീതമായുള്ളതാണ് ആക്രമണമെന്നും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ യാതൊരു ദയയും പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടെന്നും ഇമ്രാൻ പറഞ്ഞു. ‘അവിടെ നടന്നതെല്ലാം എന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിനു വിപരീതമായ സംഭവങ്ങളാണ്. ഇതിനു പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചവരോട് യാതൊരു ദയയും സർക്കാർ കാണിക്കില്ല. അക്രമികൾക്കു പൊലീസിന്റെയോ കോടതിയുടെയോ ഭാഗത്തുനിന്ന് യാതൊരു സംരക്ഷണവും നൽകില്ല’– ഇമ്രാൻ ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു.

സിഖ് മതസ്ഥാപകൻ ഗുരു നാനാക്കിന്റെ ജന്മസ്ഥലമാണു നങ്കന സാഹിബ്. വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ടാണു ഗുരുദ്വാര വളഞ്ഞു ജനക്കൂട്ടം കല്ലേറു നടത്തിയത്. ഇതേത്തുടർന്നു വിശ്വാസികൾ ഗുരുദ്വാരയിൽ കുടുങ്ങി. സംഭവത്തെ ശക്തമായി അപലപിച്ച ഇന്ത്യ, പാക്കിസ്ഥാനിലെ ന്യൂനപക്ഷമായ സിഖ് വിഭാഗത്തിനുനേർക്ക് അതിക്രമം നടന്നെന്നും അവർക്കു സുരക്ഷയും ക്ഷേമവും ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു. സിഖ് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി നിർബന്ധിച്ച് മതംമാറ്റിയ സംഭവമാണു പ്രദേശത്തെ സംർഷത്തിനു പിന്നിലെന്ന് ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

രാഷ്ട്രീയ ഭേദമന്യേയാണു ഗുരുദ്വാര ആക്രമണത്തിൽ ഇന്ത്യ പ്രതിഷേധിച്ചത്. ഭീരുത്വപരവും നാണംകെട്ടതുമായ പ്രവർത്തിയാണു പാക്കിസ്ഥാൻ ചെയ്തതെന്നായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ നേതാക്കളുടെ പ്രതികരണം. പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രി അമരീന്ദർ സിങ് സംഭവത്തിൽ ആശങ്ക രേഖപ്പെടുത്തി. സിഖ് ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ പരിപാലന സമിതിയായ ശിരോമണി ഗുരുദ്വാര പ്രബന്ധക് കമ്മിറ്റി (എസ്ജിപിസി) നാലംഗ സംഘത്തെ പാക്കിസ്ഥാനിലേക്ക് അയയ്ക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചു. സിഖ് കുടുംബങ്ങളെയും പാക്ക് പഞ്ചാബ് ഗവർണറെയും മുഖ്യമന്ത്രിയെയും ഇവർ കാണും.

പാക്കിസ്ഥാനിൽ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുകയാണെന്നതു യാഥാർഥ്യമാണെന്നു ശിരോമണി അകാലിദൾ നേതാവ് ഹർസിമ്രത് ബാദൽ പറഞ്ഞു. പാക്കിസ്ഥാനിലെ ഗുരുദ്വാരകൾക്കും സിഖ് വംശജർക്കും വേണ്ട പരിരക്ഷ നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഡൽഹിയിലെ പാക്ക് ഹൈക്കമ്മിഷനു മുന്നിൽ പ്രതിഷേധക്കാർ തടിച്ചുകൂടി. ഗുരുദ്വാരയ്ക്കു നേരെ ആക്രമണം ഉണ്ടായെന്ന വാർത്ത പാക്കിസ്ഥാൻ നിഷേധിച്ചിരുന്നു. ഗുരുദ്വാരയ്ക്കുള്ളിലെ പവിത്രമായ വസ്തുക്കൾക്കു കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്നും വാർത്തകൾ തെറ്റാണെന്നുമാണു പാക്ക് വിദേശകാര്യ ഓഫിസ് അവകാശപ്പെട്ടത്.

