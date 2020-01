പരമാധികാരത്തിലേക്കുള്ള കടന്നുകയറ്റം: യുഎസിനെതിരെ യുഎന്നിൽ ഇറാഖ്

ബഗ്ദാദ് ∙ രാജ്യത്ത് ആക്രമണം നടത്തിയതിന് യുഎസിനെതിരെ ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയെ സമീപിച്ച് ഇറാഖ്. വെള്ളിയാഴ്ച ബഗ്ദാദ് വിമാനത്താവളത്തിനു സമീപം യുഎസ് നടത്തിയ വ്യോമാക്രമണത്തിൽ ഇറാന്‍ സേനാ കമാൻഡർ ജനറൽ ഖാസിം സുലൈമാനി, ഇറാഖിലെ സായുധ ഷിയാ സംഘടന ഹാഷിദ് അൽ ഷാബിയുടെ ഉപമേധാവി അബു മഹ്ദി അൽ മുഹന്ദിസ് എന്നിവർ ഉൾപ്പെടെ ഏഴു പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതിനെതിരെയാണ് യുഎൻ സെക്രട്ടറി ജനറലിനും രക്ഷാ സമിതിയിലും ഇറാഖ് പരാതി നല്‍കിയത്.

യുഎസ് നടപടി രാജ്യത്തിന്റെ പരമാധികാരത്തിലേക്കുള്ള കടന്നുകയറ്റവും യുഎസ് സാന്നിധ്യത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ ലംഘിക്കുന്നതാണെന്നും ഇറാഖ് ആരോപിച്ചു. അമേരിക്കന്‍ നടപടിയെ യുഎന്‍ അപലപിക്കണമെന്നും ഇറാഖ് അവശ്യപ്പെട്ടു. ബഗ്ദാദില്‍ യുഎസ് സ്ഥാനപതിയെ വിളിച്ചുവരുത്തി സൈനിക നടപടിയിലുള്ള പ്രതിഷേധം ഇറാഖ് അറിയിച്ചിരുന്നു. അമേരിക്കന്‍ സൈന്യം രാജ്യം വിടണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഇറാഖ് പാര്‍ലമെന്റ് ഞായറാഴ്ച പ്രമേയം പാസാക്കി.

ജനറല്‍ ഖാസിം സുലൈമാനിയുടെ വധത്തിന് പിന്നാലെയാണ് പാര്‍ലമെന്റിന്റെ അടിയന്തര സമ്മേളനം വിളിച്ചുചേർത്തത്. ഇറാഖിലെ പ്രമുഖ മതനേതാവായ മൊക്താദ അല്‍ സദ്റും അമേരിക്കന്‍ സേനയെ പുറത്താക്കാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു. അതേസമയം, പശ്ചിമേഷ്യയെ മുള്‍മുനയില്‍ നിർത്തി അമേരിക്കയും ഇറാനും വാക്പോര് തുടരുകയാണ്. ഇറാന്‍ ആക്രമിച്ചാല്‍ മുന്‍പുണ്ടാകാത്ത വിധം തിരിച്ചടി നല്‍കുമെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണള്‍ഡ് ട്രംപ് മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി. ആക്രമിക്കേണ്ട 52 സ്ഥലങ്ങള്‍ നിശ്ചയിച്ചെന്നും ട്രംപ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

ട്രംപിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ് തള്ളി‍യ ഇറാന്‍ ഏറ്റുമുട്ടൽ നടത്താൻ യുഎസ് ‍സൈന്യത്തിന് ധൈര്യമില്ലെന്നു തിരിച്ചടിച്ചു. ട്രംപ് കോട്ടിട്ട ഭീകരൻ ആണെന്നും ഇറാഖ് ആരോപിച്ചു. സംഘര്‍ഷത്തിന് അയവുവരുത്താന്‍ യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയന്‍ ശ്രമം ആരംഭിച്ചു. അമേരിക്കയും ഇറാനുമായി ഒരുപോലെ സൗഹൃദമുള്ള ഒമാനും ചര്‍ച്ചകള്‍ക്ക് സാധ്യത തേടുന്നുണ്ട്. ഇറാൻ – യുഎസ് സംഘർഷം ഗുരുതരമാണെന്നും ഇതിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ആശങ്കയുണ്ടെന്നും ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ജാവേദ് സരിഫിനെ ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ്.ജയ്ശങ്കർ അറിയിച്ചു.

