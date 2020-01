ഫ്ലാറ്റുകൾ തകർക്കുന്നത് കാണാനാകുമോ; നിയന്ത്രണം എവിടെ, എങ്ങനെ?- ഗ്രാഫിക്സ്

കൊച്ചി∙ മരടിൽ ഫ്ലാറ്റുകൾ സ്ഫോടനത്തിലൂടെ തകർക്കുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾക്കായി വിശദ പദ്ധതി തയാറാക്കിയതായി ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവി വിജയ് സാഖറെ. ജനുവരി 11ന് സ്ഫോടനം നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ള കുണ്ടന്നൂർ ദേശീയപാതയോരത്തെ ഹോളിഫെയ്ത്ത് എച്ച്ടുഒ ഫ്ലാറ്റിന്റെയും നെട്ടൂർ അമ്പഴത്തുംകടവിലെ ആൽഫ സെറീൻ ഇരട്ട ടവറുകളുടെയും 200 മീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ കരയും കായലും ആകാശവും രാവിലെ 10 മണിയോടെ അതീവ സുരക്ഷാമേഖലയാകും. 11നാണ് എച്ച്ടുഒ ഫ്ലാറ്റ് പൊളിക്കുക, 11.05ന് ആൽഫ സെറീനും. 12നു രാവിലെ 11ന് ജെയിൻ കോറൽ കോവ് ഫ്ലാറ്റ് പൊളിക്കും, രണ്ടുമണിക്ക് ഗോൾഡൻ കായലോരവും.

ഫ്ലാറ്റുകൾ പൊളിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ മേഖലയിൽ നിരോധനാജ്ഞയും (സെക്‌ഷൻ 144) പ്രഖ്യാപിക്കും. നിരോധനാജ്ഞ എവിടെയെല്ലാം പ്രാബല്യത്തിലുണ്ടെന്നു രേഖപ്പെടുത്തിയ ‘എക്സ്ക്ലുഷൻ സോൺ’ വിവരങ്ങളും ജില്ലാ ഭരണകൂടം പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട് (ഗ്രാഫിക്സ് കാണുക) മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്കും പൊതുജനങ്ങൾക്കും ഉൾപ്പെടെ നിർദേശിച്ച അതിർത്തിക്കപ്പുറത്തേക്കു വിലക്കുണ്ട്. സ്ഫോടനസമയത്ത് ഈ സോണിലേക്ക് കടന്നാൽ നിയമവിരുദ്ധമായി കണക്കാക്കി നടപടിയെടുക്കും. അതിർത്തി രേഖപ്പെടുത്തിയതിൽ നിന്ന് അൽപം മാറിവേണം ചിത്രീകരണത്തിനുള്ള സംവിധാനങ്ങളെന്നു മാധ്യമങ്ങള്‍ക്കു നിർദേശമുണ്ട്.

ഓരോ ഫ്ലാറ്റിലും 500 വീതം മൊത്തം 2000 പൊലീസുകാർ സുരക്ഷയൊരുക്കാനെത്തും. രാവിലെ 9 മണിക്കു മുൻപുതന്നെ പരിസരത്തെ വീടുകളിൽ നിന്നും കെട്ടി‌ടങ്ങളിൽ നിന്നും ആളുകൾ പൂർണമായും ഒഴിയണം. ആരും അവശേഷിക്കുന്നില്ല എന്നുറപ്പു വരുത്താൻ 9 മണി മുതൽ സമീപ കെട്ടിടങ്ങളിൽ പൊലീസ് പരിശോധന ആരംഭിക്കും. സ്ഫോടനം നടക്കുന്നതിനു 10 മിനിറ്റ് മുൻപ് ദേശീയപാതയിലെ ഗതാഗതം വഴിതിരിച്ചു വിടും. അര മണിക്കൂർ മുൻപു ഫ്ലാറ്റ് പരിസരത്തുള്ള ഇടറോഡുകളിലെയും ഗതാഗതം തടയും.

ചിലവന്നൂർ, മരട് മേഖലകളിലെ കായലുകളിൽ മറൈൻ, കോസ്റ്റൽ പൊലീസ് സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കും. ഒരു ജലവാഹനവും അനുവദിക്കില്ല. സുരക്ഷാ മേഖലയിൽ സ്ഫോടനം ചിത്രീകരിക്കുന്നതിനായി ഡ്രോണുകൾ പറത്താനും അനുവദിക്കില്ല. ഡ്രോൺ പോലെയുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം ഫ്ലാറ്റുകളിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ പൊട്ടിത്തെറിക്കാൻ കാരണമായേക്കും എന്നതിനാലാണിത്.

പൊലീസ് വാഹനങ്ങൾ, ആംബുലൻസുകൾ, അഗ്നിശമനസേനാ വാഹനങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം വിന്യസിക്കേണ്ട സ്ഥലങ്ങൾ തീർച്ചപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സ്ഫോടനശേഷം ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ ഇവയ്ക്ക് പ്രദേശത്തേക്ക് എത്താൻ കഴിയുംവിധമാണു വിന്യാസം. നിരോധിത മേഖലയ്ക്കു പുറത്തു പൊലീസ് നിർണയിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ കാഴ്ചക്കാരെ അനുവദിക്കും. 200 മീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ വൈദ്യുതി വിച്ഛേദിക്കും.

സ്ഫോടനശേഷം 15 മിനിറ്റോളം പ്രദേശം കനത്ത പൊടിയിൽ മുങ്ങും. പൊടി പൂർണമായും അടങ്ങി അര മണിക്കൂറിനു ശേഷം നാട്ടുകാരെ വീടുകളിലേക്കു തിരികെപ്പോകാൻ അനുവദിക്കും. സ്ഫോടന സമയത്ത് അപകടങ്ങളും ദുരന്തങ്ങളും ഉണ്ടാകില്ലെന്നുറപ്പു വരുത്താനാണ് ഇത്ര കർശന സുരക്ഷ ഒരുക്കുന്നത്. സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ വിലയിരുത്താൻ വെള്ളിയാഴ്ച നാല് ഫ്ലാറ്റുകളുടെ പരിസരത്തും മോക് ഡ്രിൽ നടത്തുമെന്നും സാഖറെ പറഞ്ഞു.

English Summary: Heavy Precautions before demolishing four flats in Maradu- Exclusion Zones Announced