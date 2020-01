ഇറാൻ–യുഎസ് സംഘർഷത്തിൽ കുതിച്ച് ഇന്ധന വില; ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കിൽ

ന്യൂഡൽഹി∙ ഇറാൻ–യുഎസ് സംഘർഷത്തിൽ കുതിച്ചുയർന്ന് രാജ്യത്തെ ഇന്ധന വില. ഒരു വർഷത്തിനിടയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വർധനവാണ് പെട്രോൾ വിലയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഡൽഹിയിൽ പെട്രോളിന് ലിറ്ററിന് 75.54 രൂപയും ഡീസലിന് ലിറ്ററിന് 68.51 രൂപയുമാണ് ഇന്നത്തെ വില. സർക്കാർ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ചില്ലറ വിൽപ്പനക്കാരുടെ വില വിജ്ഞാപനം പ്രകാരം പെട്രോളിന്റെ പമ്പ് വിലയിൽ ലിറ്ററിന് 9 പൈസയും ഡീസലിന് 11 പൈസയുമാണ് ഉയർത്തിയത്.

ഇറാഖിലെ ബഗ്ദാദ് വിമാനത്താവള റോഡിൽ വെള്ളിയാഴ്ച യുഎസ് നടത്തിയ ആക്രമണത്തിൽ ഇറാൻ റവല്യൂഷനറി ഗാർഡ്സ് (ഐആര്‍ജിസി) കമാൻഡർ ഖാസിം സുലൈമാനി കൊല്ലപ്പെട്ടതിനു പിന്നാലെ രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ ഇന്ധനവില കുതിച്ചുയർന്നിരുന്നു. ഇതോടെ തുടർച്ചയായ നാലാം ദിനം രാജ്യത്തും വില വർധന തുടരുകയാണ്. സുലൈമാനിയുടെ മരണത്തിനു പിന്നാലെ രാജ്യാന്തര വിപണി സമ്മിശ്രമായി പ്രതികരിക്കുകയും ഇന്ധനവിലയിൽ ഒറ്റയടിക്ക് 3 ശതമാനം വർധനവ് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തിരുന്നു.



84 ശതമാനത്തോളം ഇറക്കുമതി ചെയ്ത എണ്ണയെ ആശ്രയിക്കുന്ന ഇന്ത്യയെ രാജ്യാന്തര വിപണിയിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം വേഗത്തിൽ ബാധിക്കും. ഇതിനു പുറമേ പെട്രോൾ, ഡീസൽ തുടങ്ങിയ ഇന്ധനങ്ങളുടെ നിർമ്മിതിക്ക് ക്രൂഡ് ഓയിലിൽ നിന്ന് തിരിച്ചെടുക്കുന്ന അസംസ്‌കൃത വസ്തുക്കളും രാജ്യാന്തര വിപണിയിലെ വിലയെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത്. മധ്യപൂർവ ദേശത്ത് തൽസ്ഥിതി തുടർന്നാൽ വില ഇനിയും കൂടുമെന്നാണ് ആശങ്ക. വാരാന്ത്യ അവധി കഴിഞ്ഞ് എണ്ണ വിപണികൾ നാളെ തുറക്കും.

ഇന്ത്യയുടെ എണ്ണ ഇറക്കുമതിയിൽ മൂന്നിൽ രണ്ടു ഭാഗവും സൗദി അറേബ്യ, ഇറാഖ് തുടങ്ങിയ മധ്യപൂർവ ദേശത്തെ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ്. ഇവരിൽ നിന്നു മാറി യുഎസ് പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളെ എണ്ണ ഇറക്കുമതിക്കായ ആശ്രയിക്കാമെന്നു വച്ചാൽ അവിടെയും വെള്ളിയാഴ്ചയുണ്ടായ വില വർധനവു കാര്യമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ആറു വർഷത്തിനിടയിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ജിഡിപി വളർച്ചയിലേക്ക് കുപ്പുകുത്തിയ രാജ്യത്ത് അപ്രതീക്ഷിതമായി എണ്ണ വില കൂടി വർധിക്കുന്നത് ഇരട്ട പ്രഹരമാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. ഇതു നാണയപ്പെരുപ്പത്തെ ബാധിക്കുന്നതോടൊപ്പം പാചക ഇന്ധനത്തിനുള്ള സർക്കാർ സബ്‌സിഡികൾ വർധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും.



വിലയിൽ വർധനവ് ഉണ്ടാകുമെങ്കിലും മധ്യപൂർവ ദേശത്തെ യുദ്ധസമാന അന്തരീക്ഷം എണ്ണ ഇറക്കുമതിയെ ബാധിക്കില്ലെന്നാണ് രാജ്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. യു‌എസ് അക്രമങ്ങൾ കാരണം ലോകത്തെവിടെയും ഒരു വിതരണവും നിർത്തിയിട്ടില്ല. എണ്ണ സാധാരണ പോലെ എല്ലായിടത്തുമെത്തുമെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി.

English Summary : US-Iran conflict: Petrol prices touches all-year high of ₹75.54 per litre in Delhi