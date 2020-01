മകരവിളക്ക്: 15ന് പതിനെട്ടാംപടി കയറാനും സന്നിധാനത്തേക്കു പോകാനും നിയന്ത്രണം

ശബരിമല ∙ മകരവിളക്ക് പ്രമാണിച്ച് ജനുവരി 15ന് തീർഥാടകർ പതിനെട്ടാംപടി കയറുന്നതിനും പമ്പയിൽ നിന്നു സന്നിധാനത്തേക്കു പോകുന്നതിനും നിയന്ത്രണം. 15ന് ഉച്ചപൂജ കഴിഞ്ഞ് നട അടച്ചാൽ പിന്നെ തിരുവാഭരണ ഘോഷയാത്ര എത്തി ദീപാരാധനയും മകരജ്യോതി ദർശനവും കഴിയുംവരെ തീർഥാടകരെ പതിനെട്ടാംപടി കയറാൻ അനുവദിക്കില്ല.

തിരുവാഭരണ ഘോഷയാത്ര സ്വീകരിക്കാനുള്ള തയാറെടുപ്പിനാണ് പതിനെട്ടാംപടി അടച്ചിടുന്നത്. 15ന് ഉച്ചയ്ക്കുശേഷം പമ്പയിൽ നിന്ന് സന്നിധാനത്തേക്ക് മലകയറ്റത്തിനും കർശന നിയന്ത്രണം ഉണ്ട്. തിരുവാഭരണ ഘോഷയാത്ര കടന്നുപോകാൻ വഴി ഒരുക്കുന്നതിനും മകരജ്യോതി കാണാനായി നീലിമല, അപ്പാച്ചിമേട്, മരക്കൂട്ടം, ശരംകുത്തി എന്നിവിടങ്ങളിൽ അയ്യപ്പന്മാർ കാത്തു നിൽക്കുന്നതിനാലുമാണു നിയന്ത്രണം.

15ന് എരുമേലി– പമ്പ, വടശേരിക്കര– പമ്പ റൂട്ടുകളിൽ വാഹന നിയന്ത്രണവും ഉണ്ട്. 15ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 12ന് മുൻപ് പമ്പയിൽ എത്താൻ‍ കഴിയുന്ന വാഹനങ്ങൾ മാത്രമേ എരുമേലി, പത്തനംതിട്ട, വടശേരിക്കര എന്നിവിടങ്ങളിൽനിന്ന് കടത്തി വിടൂ എന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

English Summary : Pilgrims control in Sabarimala on January 15 due to Makaravilakku festival