ഏറ്റുമുട്ടാൻ യുഎസിനു ധൈര്യമില്ല; ട്രംപ് കോട്ടിട്ട ഭീകരൻ: വെല്ലുവിളിച്ച് ഇറാൻ

ടെഹ്റാന്‍ ∙ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപിന്റെ തുടർച്ചയായുള്ള ഭീഷണികൾക്കു മറുപടിയുമായി ഇറാൻ. ഇറാനുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിന് യുഎസിന് ധൈര്യമില്ലെന്ന് ഇറാൻ സൈനിക തലവൻ മേജർ ജനറൽ അബ്ദുൽറഹീം മൗസവി വ്യക്തമാക്കി. ‘കോട്ട് ധരിച്ച ഭീകരനാണ്’ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ട്രംപെന്ന് ഇറാൻ ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് ടെലികമ്യൂണിക്കേഷൻസ് മന്ത്രി മുഹമ്മദ് ജവാദ് അസാരി ജറോമി പ്രതികരിച്ചു.



ട്വിറ്ററിലായിരുന്നു ഇറാൻ മന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം. ഇസ്‍ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ്, ഹിറ്റ്ലർ, ജെങ്കിസ്ഖാന്റെ പടയാളികൾ എന്നിവരെല്ലാം സംസ്കാരത്തിന് എതിരായിരുന്നു. ട്രംപ് കോട്ടിട്ട ഭീകരനാണ്. ഇറാനെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ ആര്‍ക്കും സാധിക്കില്ല. ചരിത്രം ട്രംപ് ഉടൻ പഠിക്കുമെന്നും ഇറാൻ മന്ത്രി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. ട്രംപിന്റെ തുടർച്ചയായുള്ള വിമർശനങ്ങൾക്കിടെയാണ് വെല്ലുവിളി ഉയർത്തി ഇറാനും രംഗത്തെത്തിയത്.



യുഎസ് സ്ഥാപനങ്ങളെയോ പൗരന്മാരെയോ ഇറാൻ ആക്രമിച്ചാൽ കുറച്ച് പുതിയ ആയുധങ്ങൾ ഇറാനിലേക്ക് അയക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമൊന്നും വേണ്ടെന്നായിരുന്നു ട്രംപിന്റെ അവസാനത്തെ പ്രതികരണം. യുഎസ് പൗരന്മാർക്കെതിരെ ഭീഷണിയുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ എല്ലാവരും ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് യുഎസ് എംബസി അറിയിച്ചു. ഇന്ത്യയിലെ യുഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും ജാഗ്രതാ നിര്‍ദേശമുണ്ട്.



English Summary: U.S. lacks courage for military confrontation with Iran - Iran army chief