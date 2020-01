ആക്രമിച്ചാൽ മറുപടി അത്രയും കടുത്തതാകും: ഇറാനെതിരെ വീണ്ടും ട്രംപ്

വാഷിങ്ടൻ∙ സംഘർഷ സാധ്യതകളുടെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ഇറാനെതിരെ ശക്തമായ ഭീഷണി ഉയർത്തി യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ്. ഇറാൻ അക്രമിക്കാൻ മുതിർന്നാൽ യുഎസ് ആയുധങ്ങളുമായി ഇറാനിലെത്തുമെന്ന് ട്രംപ് ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു. രണ്ട് ലക്ഷം കോടി ഡോളറാണ് സൈനിക ആവശ്യത്തിനായി യുഎസ് ചെലവഴിക്കുന്നത്. ഇക്കാര്യത്തിൽ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും മികച്ചതു ഞങ്ങളാണ്. യുഎസ് സ്ഥാപനങ്ങളോ, പൗരന്മാരെയോ ഇറാൻ ആക്രമിച്ചാൽ കുറച്ച് പുതിയ ഉപകരണങ്ങളെ ഇറാനിലേക്ക് അയക്കും. അതിൽ സംശയമൊന്നും വേണ്ട– ട്രംപ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.



ഇറാൻ ആക്രമിച്ചതു കൊണ്ടാണു തിരിച്ചടിച്ചത്. വീണ്ടും ആക്രമിച്ചാൽ കടുത്ത മറുപടി തന്നെയാണ് യുഎസ് നൽകുക. ഇറാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യരുതെന്ന് ഉപദേശിക്കുകയാണെന്നും മറ്റൊരു ട്വീറ്റിൽ ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കുന്നു. പത്ത് മണിക്കൂറിനിടെ ഇറാനെതിരെ ട്രംപ് രണ്ടാം തവണയാണ് ഭീഷണിയുമായെത്തുന്നത്. ഇറാൻ ആക്രമിച്ചാൽ അവരുടെ 52 ഇടങ്ങളിൽ പ്രത്യാക്രമണം നടത്തുമെന്ന് ട്രംപ് ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് പ്രതികരിച്ചിരുന്നു.



അതേസമയം യുഎസ് ഡ്രോൺ ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട ജനറല്‍ ഖാസിം സുലൈമാനിയുടെ മൃതദേഹം ഇറാനിലെത്തിച്ചു. യുഎസ് വിരുദ്ധ മുദ്രാവാക്യങ്ങളുമായാണ് ഖാസിം സുലൈമാനിയുടെ വിലാപ യാത്ര നടന്നത്. യുഎസ് നടപടിയിൽ ശക്തമായി തിരിച്ചടിക്കുമെന്ന് ഇറാൻ അറിയിച്ചു. ഇതിന്റെ തുടർച്ചയായി ബഗ്ദാദിൽ യുഎസ് എംബസിയുൾപ്പടെയുള്ള ഗ്രീൻ സോണിനു നേരെ ശനിയാഴ്ച രാത്രി റോക്കറ്റ് ആക്രമണമുണ്ടായി.



English Summary: US will hit Iran harder than ever before if attacked, Trump warns Tehran