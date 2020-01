ന്യൂഡൽഹി∙ 2019 ലെ പ്രളയത്തില്‍ കേരളത്തിന് കേന്ദ്രസഹായമില്ല. ഗുരുതരപ്രളയം നേരിട്ട കേരളം 2101 കോടി രൂപയാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. സെപ്തംബര്‍ ഏഴിനാണ് സഹായം തേടി കേരളം കേന്ദ്രത്തിന് കത്തുനല്‍കിയത്. അതേസമയം,ഏഴ് സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്ക് 5908 കോടിരൂപ അധികസഹായം നല്‍കാന്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനിച്ചു.



അസം, ഹിമാചല്‍ പ്രദേശ്, കര്‍ണാടക, മധ്യപ്രദേശ്, മഹാരാഷ്ട്ര, ത്രിപുര, ഉത്തര്‍പ്രദേശ് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്കാണ് കേന്ദ്ര സഹായം അനുവദിച്ചത്. കേരളത്തിന്റെ കത്ത് മുഖവിലയ്ക്ക് പോലും എടുത്തില്ലെന്നാണ് മറ്റുസംസ്ഥാനങ്ങൾക്കു നൽകിയ സഹായത്തിൽ നിന്ന് മനസിലാകുന്നത്.

2018 ലെ മഹാപ്രളയത്തിനു ശേഷവും അർഹിക്കുന്ന സഹായം നൽകാൻ കേന്ദ്രം തയാറായിരുന്നില്ല. രാഷ്ട്രീയ പകപോക്കലാണെന്ന ആരോപണങ്ങൾ ഉയരുമ്പോഴാണ് വീണ്ടും കേന്ദ്രസർക്കാർ കേരളത്തിനു നേരെ മുഖം തിരിക്കുന്നതും.

