പാലാ ∙ പാലാ– തൊടുപുഴ റൂട്ടിൽ അല്ലപ്പാറയിൽ ശബരിമല തീർഥാടകർ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ജീപ്പ് ലോറിയിൽ ഇടിച്ച ശേഷം ലോട്ടറി വിൽപനക്കാരനെ ഇടിച്ചു തെറിപ്പിച്ചു. രണ്ടു പേർ മരിച്ചു.

ലോട്ടറി വിൽപനക്കാരനായ കടനാട് കല്ലറയ്ക്കൽ താഴെ ജോസ് (55), തീർഥാടകനായ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് അനന്തപുർ സ്വദേശി ദുർഗ് രാജു (40) എന്നിവരാണു മരിച്ചത്. ഒമ്പത് പേർക്കു പരുക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്്.

English Summary: Two Persons died in Accident at Pala- Thodupuzha Route