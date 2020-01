വാഷിങ്ടൻ ∙ രാജ്യത്തു വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്ന യുഎസ് സൈന്യത്തെ പുറത്താക്കാൻ ഇറാഖ് പാർലമെന്റ് പ്രമേയം പാസാക്കിയതിനെതിരെ പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ്. യുഎസിനു ചെലവായ വലിയ തുക മടക്കിത്തരാതെ ഇറാഖിൽനിന്നു പോകുന്ന പ്രശ്നമില്ല. ഇറാഖ് തീരുമാനം മാറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ‘വളരെ വലിയ’ ഉപരോധങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരുമെന്നും ട്രംപ് ഭീഷണി മുഴക്കി.

‘ചെലവായ പണം തിരികെത്തരാതെ ഞങ്ങൾ ഇറാഖിൽനിന്നു മടങ്ങില്ല. വളരെയധികം പണം ചെലവാക്കിയ അത്യാധുനിക എയർബേസ് അവിടെയുണ്ട്. കോടിക്കണക്കിനു ഡോളറാണു നിർമാണത്തിനു വേണ്ടിവന്നത്. എന്റെ ഭരണകാലത്തിനും മുൻപു തുടങ്ങിയതാണത്. അതിന്റെ പണം തരാതെ തിരികെപ്പോകില്ല. പോകാൻ അവർ പറയുകയാണെങ്കിൽ സൗഹാർദത്തോടെയായിരിക്കില്ല ഞങ്ങളതു ചെയ്യുക. അവരിതുവരെ കാണാത്തതരം ഉപരോധങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തും. എന്തെങ്കിലും എതിർപ്പ് നേരിടേണ്ടി വന്നാൽ വളരെ വലിയ ഉപരോധങ്ങളാകും നേരിടേണ്ടി വരിക’– ട്രംപ് വിശദീകരിച്ചു.



കുടുംബത്തോടൊപ്പം അവധിക്കാലം ആഘോഷിച്ചു ഫ്ലോറിഡയിൽനിന്നു മടങ്ങവെ എയർ ഫോഴ്സ്‍ വൺ വിമാന യാത്രയിലായിരുന്നു ട്രംപിന്റെ വാക്കുകൾ. ഇറാഖിലെ ഏത് എയർബേസിന്റെ കാര്യമാണു പറഞ്ഞതെന്നു ട്രംപ് സൂചിപ്പിച്ചില്ല. ഞായറാഴ്ച ചേർന്ന പ്രത്യേക പാർലമെന്റ് സമ്മേളനത്തിലാണ് ഇറാഖ് പ്രമേയം പാസാക്കിയത്. ഇറാൻ അനുകൂല എംപിമാരുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു നീക്കം. ഇറാഖ് സൈന്യത്തെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നതിനും സഹായിക്കുന്നതിനുമായി 5,200 ലധികം യുഎസ് സൈനികരാണ് ഇറാഖിലുള്ളത്.



2014ൽ ഐഎസ് ഭീകരർക്കെതിരെയുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ പിന്തുണ തേടിയാണ് ഇറാഖ്, യുഎസ് സൈന്യത്തെ രാജ്യത്തേക്കു ക്ഷണിച്ചത്. യുഎസിന്റെ വിശാലമായ രാജ്യാന്തര സഖ്യത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു ഈ സേനാ വിന്യാസം. ബഗ്ദാദ് വിമാനത്താവളത്തിനു സമീപം യുഎസ് നടത്തിയ വ്യോമാക്രമണത്തിൽ ഖാസിം സുലൈമാനി ഉൾപ്പെടെ ഏഴു പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതിന് എതിരെ ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനാ സെക്രട്ടറി ജനറലിനും രക്ഷാ സമിതിക്കും ഇറാഖ് പരാതി നല്‍കി.



English Summary: Donald Trump rules out US troops leaving Iraq, threatens 'very big' sanctions