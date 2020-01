175 കോടിയുടെ ലഹരിമരുന്നുമായി അഞ്ച് പാക്കിസ്ഥാനികൾ ഗുജറാത്തിൽ പിടിയിൽ

അഹമ്മദാബാദ് ∙ രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ 175 കോടി രൂപ വിലവരുന്ന ലഹരിമരുന്നുമായി അഞ്ച് പാക്കിസ്ഥാനികൾ ഗുജറാത്തിൽ അറസ്റ്റിൽ. മത്സ്യബന്ധന ബോട്ടിലൂടെ സംസ്ഥാനത്തേക്കു ലഹരിമരുന്നു കടത്തവെ കടലിൽ വച്ചാണു സംഘത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഗുജറാത്ത് ഭീകരവിരുദ്ധ സ്ക്വാഡും (എടിഎസ്) ഇന്ത്യൻ കോസ്റ്റ് ഗാർഡും സംയുക്തമായി നടത്തിയ ഓപ്പറേഷനിലാണ് ഇത്രയും വലിയ ലഹരിക്കടത്ത് പിടികൂടിയത്.

ഒരു കിലോയുടെ 35 പായ്ക്കറ്റ് ഹെറോയിൻ ആണ് ബോട്ടിലുണ്ടായിരുന്നത്. ഇതിനു 175 കോടി വിലവരുമെന്നു കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ പറഞ്ഞു. പാക്കിസ്ഥാനിനിൽനിന്നു ലഹരി കടത്തുന്നതായുള്ള രഹസ്യവിവരത്തെ തുടർന്ന് അറബിക്കടലിൽ രാവിലെ നടത്തിയ ഓപ്പറേഷനിലാണു കച്ച് ജില്ലയിലെ ജക്കാവു തീരത്തിനു സമീപം സംഘം പിടിയിലായത്.



കറാച്ചി സ്വദേശികളായ അനീസ് ഇസ ഭാട്ടി (30), ഇസ്മായിൽ മുഹമ്മദ് കാച്ചി (50), അഷ്റഫ് ഉസ്മാൻ കുച്ചി (42), കരീം അബ്ദുല്ല കുച്ചി (37), അബുബക്കർ അഷ്റഫ് സുമ്ര (55) എന്നിവരാണു പിടിയിലായത്. ഇവരെ വിവിധ ഏജൻസികൾ ചോദ്യം ചെയ്തു വരികയാണ്.



English Summary: Five Pak nationals held with Rs 175 cr drugs off Gujarat coast