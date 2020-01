സമൂഹമാധ്യമങ്ങൾക്ക് പെരുമാറ്റച്ചട്ടം: ഹർജിയിൽ കേന്ദ്രനിലപാടു തേടി ഡൽഹി കോടതി

ന്യൂഡ‍ൽഹി∙ ഭരണഘടനയ്ക്കുള്ളിൽനിന്ന് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളെ സെൻസർ ചെയ്യാൻ പെരുമാറ്റച്ചട്ടം കൊണ്ടുവരാൻ കേന്ദ്രത്തിനു നിർദേശം നൽകണമെന്നു ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹർജി. മുതിർന്ന അഭിഭാഷകനായ സഞ്ജയ് ഹെഗ്ഡെയാണ് ഹർജി നൽകിയിത്. വിഷയത്തിൽ നിലപാട് അറിയിക്കണമെന്നു വിവരസാങ്കേതിക മന്ത്രാലയത്തോടും ട്വിറ്ററിനോടും ഹൈക്കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഫെബ്രുവരി 11ന് വാദം കേൾക്കും.

രണ്ട് പോസ്റ്റുകൾ റീട്വീറ്റ് ചെയ്തതിനെത്തുടർന്ന് ഹെഗ്ഡെയുടെ അക്കൗണ്ട് ട്വിറ്റർ നീക്കിയിരുന്നു. ഇതു തിരിച്ചു വേണമെന്നും ഹർജിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇടക്കാല ആശ്വാസമായി ഹെഗ്ഡെയുടെ അക്കൗണ്ടിലെ വിവരങ്ങൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യരുതെന്ന് കോടതി നിർദേശം നൽകി.

സമൂഹമാധ്യമങ്ങളെ സെൻസർ ചെയ്യാനുള്ള പെരുമാറ്റച്ചട്ടം തയാറായിട്ടുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്രസർക്കാരിനുവേണ്ടി ഹാജരായ കിർതിമാൻ സിങ് വ്യക്തമാക്കി.

English Summary: HC seeks stands of Centre, Twitter on plea for guidelines on censorship of social media