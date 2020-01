യുവജനതയ്ക്കുനേരെ അഴിച്ചുവിട്ടത് ഭീതിദമായ അക്രമം: സോണിയ ഗാന്ധി

ന്യൂഡൽഹി∙ ഇന്ത്യയുടെ യുവജനതയ്ക്കുനേരെ അത്യന്തം ഭീതിദമായ അക്രമമാണ് ഗുണ്ടകൾ അഴിച്ചുവിട്ടതെന്ന് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സോണിയ ഗാന്ധി. ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സർവകലാശാലയിൽ (ജെഎൻയു) മുഖംമൂടി ധരിച്ചവർ നടത്തിയ ആക്രമണത്തെ അപലപിക്കുകയായിരുന്നു അവർ. ഇത്തരം കുറ്റകൃത്യം ചെയ്യുന്നവരെ മോദി സർക്കാർ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണ്. സംഭവത്തിൽ സ്വതന്ത്ര ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം വേണം – വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

അതേസമയം, ജെഎൻയുവിലെ ആക്രമണത്തിനു പിന്നിൽ ബിജെപിയാണെന്ന് സമാജ്‌വാദി പാർട്ടി (എസ്പി) നേതാവ് അഖിലേഷ് യാദവ് ആരോപിച്ചു. കൃത്യമായ പദ്ധതിയോടുകൂടിയുള്ള ആക്രമണമായിരുന്നു. ക്യാംപസിനകത്തു കടക്കാൻ പൊലീസിന് അനുവാദത്തിനു കാത്തുനിൽക്കേണ്ടി വന്നു. എന്നാൽ അക്രമികൾ അകത്തുകടന്ന് തയാറാക്കിയ പദ്ധതികൾ നടത്തി. പൊലീസ് വരുന്നതിനുമുൻപ് രക്ഷപ്പെടാനും കഴിഞ്ഞു – അഖിലേഷ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

അക്രമത്തെ അപലപിച്ച് രാജസ്ഥാൻ മുഖ്യമന്ത്രി അശോക് ഗെലോട്ടും ഉപമുഖ്യമന്ത്രി സച്ചിൻ പൈലറ്റും രംഗത്തെത്തി. ധീരരായ വിദ്യാർഥികളുടെ ശബ്ദത്തെ ഫാഷിസ്റ്റുകൾ ഭയപ്പെടുകയാണെന്ന് ഇരുവരും വ്യക്തമാക്കി. എഴുന്നേറ്റുനിൽക്കാൻ കാണിച്ച ധൈര്യത്തിനുള്ള ‘ശിക്ഷ’യാണ് ഈ ക്രൂരമായ ആക്രമണം എന്ന് എഐഎംഐഎം പ്രസിഡന്റ് അസാസുദ്ദീൻ ഒവൈസി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

അതേസമയം, രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ യുദ്ധക്കളമാക്കി ക്യാംപസുകളെ മാറ്റരുതെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി സ്മൃതി ഇറാനി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അതു വിദ്യാർഥികളുടെ ജീവിതത്തെ ബാധിക്കും. ജെഎൻയുവിലെ പൂർവവിദ്യാർഥികളായ എസ്. ജയ്ശങ്കറും നിർമല സീതാരാമനും അക്രമത്തെ അപലപിച്ചു രംഗത്തെത്തി. വിദ്യാർഥികൾക്കു സുരക്ഷിതമായ ഇടമായി സർവകലാശാലകൾ മാറണമെന്നാണ് സർക്കാരിന്റെ ആവശ്യമെന്ന് നിർമല സീതാരാമൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

