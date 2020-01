ടാറ്റാ മേധാവിയായി ചുമതലയേൽക്കില്ല; ബോർഡ് അംഗമായി തുടരും: സൈറസ് മിസ്ത്രി

മുംബൈ∙ ടാറ്റയുടെ മേധാവിയായി ട്രൈബ്യൂണൽ ഉത്തരവിലൂടെ പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടെങ്കിലും ആ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കില്ലന്നു സൈറസ് മിസ്ത്രി. സ്ഥാനമാനങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനോടു താൽപര്യമില്ല. എന്നാൽ ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പിന്റെ സുതാര്യത നിലനിർത്താൻ ടാറ്റ സൺസ് ബോർഡ് അംഗമായി തുടരുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ടാറ്റ സൺസിന്റെ ചെയർമാൻ, ടിസിഎസിന്റെ ഡയറക്ടർ, ടാറ്റാ ടെലിസർവീസസ്, ടാറ്റ ഇൻഡസ്ട്രീസ് എന്നിവയുടെ തലപ്പത്തുനിന്നു നീക്കപ്പെട്ട മിസ്ത്രിയെ ദേശീയ കമ്പനി ലോ അപ്പല്ലേറ്റ് ട്രൈബ്യൂണലാണ് ഉത്തരവിലൂടെ പുനഃസ്ഥാപിച്ചത്.

വ്യക്തിപരമായ താൽപര്യത്തേക്കാൾ ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പിന്റെ താൽപര്യത്തിനാണു പ്രാധാന്യം നൽകുന്നതെന്ന് മിസ്ത്രി പുറത്തിറക്കിയ വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു. ഓഹരികൾ ന്യൂനപക്ഷമാണെങ്കിലും ഷാപുർജി പല്ലോൻജി (എസ്പി) കുടുംബത്തിന്റെ അവകാശിയെന്ന നിലയ്ക്ക് അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള എല്ലാ വഴികളും തേടും. നിയമപോരാട്ടം എനിക്കുവേണ്ടിയല്ല. ന്യൂനപക്ഷ ഓഹരികൾ കൈവശമുള്ള എല്ലാവരുടെയും അവകാശങ്ങൾക്കുവേണ്ടിയാണ്. ഉത്തരവിനെ സവിനയം സ്വീകരിക്കുന്നു. രത്തൻ ടാറ്റയുടെയും മറ്റു ട്രസ്റ്റികളുടെയും മുൻധാരണ പ്രകാരമുള്ള നടപടിയായിരുന്നു അത്. – അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. 1965 മുതൽ ടാറ്റ സൺസിൽ 18.4% ഓഹരി എസ്പി കുടുംബത്തിനുണ്ട്. 1980 മുതൽ കുടുംബത്തിന് ബോർഡിലും അംഗത്വം നൽകിയിരുന്നു.

അതേസമയം, ടാറ്റ സൺസ് ചെയർമാൻ രത്തൻ ടാറ്റ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ട്രൈബ്യൂണലിന്റെ ഉത്തരവിനെതിരെ സുപ്രീം കോടതിയെ കഴിഞ്ഞയാഴ്ച സമീപിച്ചിരുന്നു. മിസ്ത്രിയുടെ പുനഃസ്ഥാപിക്കൽ ഓഹരിയുടമകളുടെ താൽപര്യത്തിന് എതിരാണെന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ഹർജി. 2016 ഒക്ടോബർ 24നാണ് മിസ്ത്രിയെ ചെയർമാൻ സ്ഥാനത്തുനിന്നു നീക്കിയത്. പിൻഗാമിയായി ബോർഡ് കണ്ടെത്തിയ എൻ. ചന്ദ്രശേഖരന്റെ നിയമനം നിയമപരമല്ലെന്നും ട്രൈബ്യൂണൽ ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ട്.

English Summary: Not interested in returning as Tata chief, says Cyrus Mistry