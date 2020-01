സിപിഎമ്മുമായി ചേർന്നു റാലി; കോൺഗ്രസ് നേതാവിന് മുല്ലപ്പള്ളിയുടെ നോട്ടിസ്

കോഴിക്കോട് ∙ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ സിപിഎമ്മുമായി ചേർന്നു റാലി നടത്തിയ കോൺഗ്രസിന്റെ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിന് കെപിസിസി പ്രസിഡന്റിന്റെ കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടിസ്. വടകര ഓർക്കാട്ടേരിയിൽ മഹാറാലി നടത്താൻ നേതൃത്വം നൽകിയെന്ന പേരിലാണു വടകര ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കോട്ടയിൽ രാധാകൃഷ്ണനെതിരെ കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടിസ് നൽകിയത്.

പൗരത്വ നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു സിപിഎമ്മുമായി ചേർന്നു സംയുക്ത സമരം വേണ്ടെന്നു കെപിസിസി തീരുമാനിച്ചതാണെന്നു നോട്ടിസിൽ പറയുന്നു. കെപിസിസി തീരുമാനത്തിനു വിരുദ്ധമായി നടത്തിയ റാലി കെപിസിസി പ്രസിഡന്റിന്റെ മണ്ഡലത്തിലാണെന്നും ഇത്തരം ഒരു പരിപാടി നടത്താൻ പാടില്ലെന്ന് ഡിസിസി, ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് എന്നിവരോട് നേരിട്ട് അറിയിച്ചിട്ടും കെപിസിസി തീരുമാനത്തെ രാധാകൃഷ്ണൻ ധിക്കരിച്ചതായി നോട്ടിസിൽ പറയുന്നു. കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകൻ എന്ന നിലയിൽ ഗുരുതരമായ അച്ചടക്ക ലംഘനമാണ് നടത്തിയതെന്നും മൂന്നു ദിവസത്തിനകം തൃപ്തികരമായ മറുപടി കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ മുന്നറിയിപ്പ് പോലുമില്ലാതെ കർശന നടപടിയെടുക്കുമെന്നും നോട്ടിസിലുണ്ട്.

അതേസമയം പരിപാടിക്ക് മുൻകയ്യെടുത്തത് ലീഗും ആർഎംപിയും മറ്റു സംഘടനകളുമാണെന്നും കോൺഗ്രസിൽ ഭാരവാഹിത്വമില്ലാത്ത താൻ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എന്ന നിലയിൽ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തത് എന്നുമാണ് കോട്ടയിൽ രാധാകൃഷ്ണന്റെ വിശദീകരണം. ആയിരങ്ങൾ പങ്കെടുത്ത മഹാറാലി ചരിത്ര സംഭവം ആയിരുന്നുവെന്നും ഇതിൽ പ്രസംഗിക്കുന്നത് പാർട്ടി വിരുദ്ധപ്രവർത്തനം ആവില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

English Summary: Notice for Congress Block Panchayath President for Participating in CPM Rally