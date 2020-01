ട്രംപിന്റെ ഭീഷണി യുദ്ധക്കുറ്റമെന്ന് ഇറാൻ; ‘വലിയ തിരിച്ചടി’യിൽ പുതിയ പോർമുഖം

വാഷിങ്ടൻ ∙ ഇറാൻ സൈനിക കമാൻഡർ ജനറൽ ഖാസിം സുലൈമാനിയെ വ്യോമാക്രമണത്തിൽ വധിച്ചതിനു പകരംവീട്ടാ‍ൻ മുതിർന്നാൽ തിരിച്ചടി 52 കേന്ദ്രങ്ങളിലായിരിക്കുമെന്ന യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപിന്റെ ഭീഷണി തുറന്നത് പുതിയ പോർമുഖം. ഇറാനിലെ 52 സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രങ്ങളാണു നോക്കിവച്ചിട്ടുള്ളതെന്നു ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കിയതായി റോയിട്ടേഴ്‍സ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഇതാണു വിവാദമായതും.

ഇറാഖിൽ യുഎസ് സേനയുടെ സാന്നിധ്യം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള പ്രമേയം ഇറാഖ് പാർലമെന്റ് പാസാക്കിയതിനെതിരെയും ട്രംപ് നിലപാടെടുത്തു. ഇറാഖിനെതിരെയും ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തുമെന്ന് എയർഫോഴ്സ് വൺ യാത്രയ്ക്കിടെ ട്രംപ് മാധ്യമപ്രവർത്തകരോടു പറഞ്ഞു. യുഎസ് സേന ഉടൻ രാജ്യം വിടണമെന്നാണ് ഇറാഖ് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. സുലൈമാനി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ വ്യോമാക്രമണത്തിൽ വധിച്ചതു രാജ്യത്തിന്റെ പരമാധികാരത്തിലേക്കുള്ള കടന്നുകയറ്റമാണ്. ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന ഇതിനെ അപലപിക്കണമെന്നും ഇറാഖ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

സുലൈമാനിയുടെ വധത്തിനു പിന്നാലെ മധ്യപൂർവദേശത്തു സംഘർഷ സ്ഥിതി രൂപപ്പെട്ടിരിക്കെ, വ്യോമാക്രമണത്തെ ന്യായീകരിക്കുന്ന തിരക്കിലാണു ട്രംപും ഉപദേശകരും. നിരവധി അമേരിക്കക്കാരെ വധിക്കാൻ സുലൈമാനി പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നു. ഇതേക്കുറിച്ചുള്ള ഇന്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ടുകൾ കിട്ടിയതോടെയാണു സുലൈമാനിയെ വകവരുത്താൻ യുഎസ് സേന തീരുമാനിച്ചതെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു. ഇറാൻ തിരിച്ചടിക്കാനുള്ള സാധ്യതയെപ്പറ്റി ആരാഞ്ഞപ്പോഴാണ് 52 കേന്ദ്രങ്ങളെപ്പറ്റി ട്രംപ് വിശദീകരിച്ചത്.

‘യുഎസിന്റെ തിരിച്ചടി 52 കേന്ദ്രങ്ങളിലായിരിക്കും. പറ്റിയ 52 താവളങ്ങൾ നോക്കിവച്ചിട്ടുണ്ട്. യുദ്ധോപകരണങ്ങൾക്കു രണ്ടു ലക്ഷം കോടി ഡോളർ ഇപ്പോൾ മുടക്കിയിട്ടേയുള്ളൂ. നിലവിൽ ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടേയുള്ളൂ ലോകത്താരും. ഇറാൻ ആക്രമിക്കാൻ മുതിർന്നാൽ, ഈ പുതിയ ബ്രാൻഡ് ‘സുന്ദരൻ’ ആയുധങ്ങളിൽ ചിലതു ഞങ്ങളുപയോഗിക്കും. ഒരു മടിയുമുണ്ടാകില്ല.’– 1979ൽ യുഎസ് എംബസിയിൽ 52 അമേരിക്കക്കാരെ ഇറാൻ ബന്ദികളാക്കിയ സംഭവം ഓർമിപ്പിച്ചായിരുന്നു 52 കേന്ദ്രങ്ങളെന്ന പരാമർശം.

ഇറാനും ഇറാനിയൻ സംസ്കാരത്തിനും വളരെ വിലപ്പെട്ട കേന്ദ്രങ്ങളിലായിരിക്കും ആക്രമണമെന്നും ട്രംപ് ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. ഇങ്ങനെ ട്രംപ് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മൈക്ക് പോംപെയോ വ്യക്തമാക്കിയെങ്കിലും പ്രസിഡന്റിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നു തിരുത്തുണ്ടായില്ല. ‘അവർ റോഡരികിൽ നിൽക്കുന്നവർക്കു നേരെ ബോംബാക്രമണം നടത്തുന്നു, ഞങ്ങളുടെ ജനങ്ങളെ സ്ഫോടനത്തിൽ തകർക്കുന്നു, കൊല്ലുന്നു. എന്നാൽ അവരുടെ സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രങ്ങൾ തൊടരുത് എന്നു പറയുന്നത് എത്രമാത്രം നടപ്പാവും’– എന്നായിരുന്നു ട്രംപിന്റെ വാക്കുകൾ.

രാജ്യാന്തര നിയമങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെ‍ടെ സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രങ്ങൾക്കു നേരെയുള്ള ആക്രമണം യുദ്ധക്കുറ്റമായാണു പരിഗണിക്കുന്നത്. സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രങ്ങളെ ഉന്നമിടുന്നത് ‘യുദ്ധക്കുറ്റം’ ആണെന്ന് ഇറാനിയൻ വിദേശകാര്യമന്ത്രി ജാവേദ് സാരിഫും വ്യക്തമാക്കി. ട്രംപിന്റെ വാക്കുകൾ പുറത്തുവന്നതിനു പിന്നാലെ യുഎസ് ഉൾപ്പെടെ ആറു രാജ്യങ്ങളുമായുണ്ടാക്കിയ ആണവകരാറിൽനിന്ന് ഇറാൻ പിന്മാറി. യുറേനിയം സമ്പുഷ്ടീകരണത്തിന് ഇനി രാജ്യം പരിധികൾ വയ്ക്കില്ല. രാജ്യാന്തര ആണവ ഏജൻസിയുമായുള്ള ബന്ധം തുടരുമെന്നും എന്നാൽ ഉപരോധങ്ങൾ പിൻവലിച്ചാൽ കരാറിലേക്കു മടങ്ങിയെത്തുമെന്നും ഇറാൻ വ്യക്തമാക്കി.

English Summary: Donald Trump stands by threat on Iranian cultural sites, warns of 'major retaliation'