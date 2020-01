ഹർജി വൈകുന്നതിന്റെ പേരില്‍ യുകെ കേസിൽനിന്നു രക്ഷപ്പെടാനാകില്ല: മല്യയോട് സുപ്രീം കോടതി

ന്യൂഡൽഹി∙ സുപ്രീം കോടതിയിൽ നൽകിയ ഹർജി കെട്ടിക്കിടക്കുന്നുവെന്നതിന്റെ പേരിൽ മറ്റു രാജ്യത്തെ കോടതികളിലെ കേസ് നടപടികളിൽനിന്നു രക്ഷപ്പെടാന്‍ വിവാദ വ്യവസായി വിജയ് മല്യയ്ക്ക് ആകില്ല. ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എസ്.എ. ബോബ്ഡെ അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ചാണ് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്.

സുപ്രീം കോടതിയിലെ തന്റെ ഹർജി വൈകുന്നതു ചൂണ്ടിക്കാട്ടി യുകെയിലെ കോടതി വിധി പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതു തടയാൻ മല്യ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്നു കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ കോടതിയെ അറിയിച്ചപ്പോഴാണ്‌ ഇക്കാര്യത്തിൽ ബെഞ്ച് ഉത്തരവിട്ടത്. തന്റെയും ബന്ധുക്കളുടെയും പേരിലുള്ള വസ്തുവകകൾ പിടിച്ചെടുക്കാനുള്ള ഉത്തരവ് സ്റ്റേ ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞ ജൂൺ 27നാണ് മല്യ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. 9000 കോടി രൂപ കടത്തെത്തുടർന്നു രാജ്യം വിട്ട മല്യയെ തിരിച്ചെത്തിക്കാനുള്ള വിചാരണ യുകെയിൽ നടക്കുകയാണ്.

English Summary: Mallya cannot use pendency of plea to stall insolvency proceedings against him: SC