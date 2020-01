ജെഎൻയു: അക്രമികൾക്കു വഴി നിർദേശിച്ചു, ലൈറ്റ് ഓഫാക്കി; വാട്സാപ്പ് സന്ദേശം പുറത്ത്

ന്യൂഡൽഹി∙ ജെഎൻയുവിൽ ഇന്നലെ നടന്ന അക്രമങ്ങൾ ആസൂത്രിതമെന്ന സംശയം ബലപ്പെടുത്തുന്ന വാട്സാപ്പ് സന്ദേശങ്ങൾ പുറത്ത്. യുണൈറ്റ് എഗൈൻസ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ്, ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് ആർഎസ്എസ് എന്നീ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിലെ സന്ദേശങ്ങളാണ് പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്. ജെഎൻയുവിലേക്ക് അക്രമികൾക്ക് എത്താനുള്ള വഴികൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് സന്ദേശങ്ങളിലുണ്ട്. ജെഎൻയു പ്രധാന ഗേറ്റിൽ സംഘർഷം ഉണ്ടാക്കേണ്ടതിനെകുറിച്ചും ഇതിൽ പറയുന്നു. സന്ദേശങ്ങളിലൂടെ പൊലീസ് സാന്നിധ്യം അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

അക്രമം ആസൂത്രിതമാണെന്നും അതിനു പിന്നിൽ പുറത്തുനിന്നുള്ള എബിവിപി, ബിജെപി പ്രവർത്തകരാണെന്നും വിദ്യാർത്ഥികൾ നേരത്തെ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. മുഖം മൂടി ധരിച്ച് ആക്രമണം നടത്തിയ സംഘത്തിൽ വനിതകളും ഉണ്ടായിരുന്നു. അക്രമം നടന്ന സമയത്ത് ക്യാംപസിനു പുറത്തുള്ള എല്ലാ ലൈറ്റുകളും ഓഫാക്കിയിരുന്നു.

അതേസമയം വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ വേറാരോ ചേർത്തതാണെന്നും അക്രമങ്ങളിൽ പങ്കില്ലെന്നുമാണ് ഈ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ഉൾപ്പെട്ട ചില നമ്പറുകളിൽ വിളിച്ചപ്പോൾ ദേശീയ മാധ്യമത്തിനു ലഭിച്ച മറുപടി. ആറു പേരെ വിളിച്ചതിൽ മൂന്നു പേരുടെയും മറുപടി ഇങ്ങനെയായിരുന്നു. ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ചേർത്തത് സൃഹൃത്തുക്കളാണെന്നും അവരാണ് സന്ദേശങ്ങൾ അയച്ചതെന്നും ഇവർ പറയുന്നു.

ജെഎന്‍യു വൈസ് ചാന്‍സലര്‍ രാജിവയ്ക്കണമെന്ന് വിദ്യാര്‍ഥി യൂണിയന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു. വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടപ്പോള്‍ വിസി ഭീരുവിനെപ്പോലെ പെരുമാറി. അക്രമത്തിന് ഡല്‍ഹി പൊലീസ് കൂട്ടുനിന്നെന്നും യൂണിയന്‍ ആരോപിച്ചു. ക്യാംപസില്‍ മുഖംമൂടി ധരിച്ചെത്തിയ അക്രമികള്‍ മൂന്നുമണിക്കൂറാണ് അഴിഞ്ഞാടിയത്. വടികളും ദണ്ഡുകളും ഇരുമ്പ് ചുറ്റികകളുമായാണ് അക്രമികള്‍ ക്യാംപസിലേക്കു കടന്നത്.

അധ്യാപകരും വിദ്യാര്‍ഥികളുമടക്കം 28 പേര്‍ക്ക് പരുക്കേറ്റു. വിദ്യാര്‍ഥി യൂണിയന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഐഷി ഘോഷിന്റെ തലയ്ക്ക് ഗുരുതര പരുക്കേറ്റു. അക്രമം നടത്തിയത് എബിവിപി പ്രവര്‍ത്തകരാണെന്ന് വിദ്യാര്‍ഥികൾ ആരോപിച്ചു. അതേസമയം, ഇടതുസംഘടനാ പ്രവര്‍ത്തകരാണ് അക്രമത്തിന് പിന്നിലെന്ന് എബിവിപിയും ആരോപിച്ചു.



