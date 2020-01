അക്രമത്തിനു പിന്നാലെ നാലു മിനിറ്റിൽ രണ്ടു കേസുകൾ; കെട്ടിച്ചമച്ചതെന്ന് ഐഷി ഘോഷ്

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഞായറാഴ്ച രാത്രി മുഖംമൂടി സംഘം ജവഹര്‍ലാല്‍ നെഹ്‌റു സര്‍വകലാശാലയിൽ ആക്രമണം നടത്തുന്ന അതേ സമയം വിദ്യാർഥി യൂണിയൻ പ്രസിഡന്റ് ഐഷി ഘോഷ് ഉള്‍പ്പെടെയുള്ളവർക്കെതിരെ പൊലീസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് രണ്ടു കേസുകൾ. 8.39, 8.43 എന്നിങ്ങനെ നാലു മിനിറ്റിനുള്ളിലാണ് ഐഷിയ്ക്കെതിരെ രണ്ടു കേസുകൾ റജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. ആക്രമണത്തിനിരയായി ആശുപത്രിയിലേക്കു കൊണ്ടുപോയതിനു തൊട്ടുപിന്നാലയാണ് ഐഷിയ്ക്കെതിരെ ഈ നടപടി. പൊലീസ് കേസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ഐഷി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ ആക്രമിച്ച മുഖംമൂടി സംഘം ജെഎൻയുവിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.

ഈ മാസം 4-ന് സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ആക്രമിച്ചതിനും സെര്‍വര്‍ മുറിയില്‍ അതിക്രമിച്ചു കയറിയതിനുമാണ് ഐഷി ഘോഷ് ഉള്‍പ്പെടെയുള്ളവർക്കെതിരെ എഫ്‌ഐആര്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ജെഎൻയു ക്യാംപസിൽ നടന്ന ആക്രമണത്തിൽ പൊലീസ് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആരെയും പ്രതി ചേർത്തിട്ടില്ല.

അതേസമയം, ഞായറാഴ്ച രാത്രി തനിക്കെതിരെയുണ്ടായത് വധശ്രമമാണെന്നു വിദ്യാർഥി യൂണിയൻ പ്രസിഡന്റ് ഐഷി ഘോഷ് പറഞ്ഞു. അതിക്രൂരമായ ആക്രമണമുണ്ടായിട്ടും വിളിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ പോലും വൈസ് ചാൻസലർ തയാറായില്ല. തനിക്കെതിരെ ഫയൽ ചെയ്ത കേസുകൾ കെട്ടിച്ചമച്ചതാണെന്നും ഐഷി ദേശീയ മാധ്യമത്തോടു പറഞ്ഞു.

English Summary: As JNU student leader was bleeding, 2 cases against her within 4 minutes