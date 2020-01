‘ആദ്യം ഇന്ത്യ എന്ന് അക്ഷരത്തെറ്റില്ലാതെ എഴുതൂ’; പരിഹാസനടുവില്‍ ബിജെപി: വൈറൽ

പാലക്കാട്‌∙ ‘ആദ്യം ഇന്ത്യ എന്ന് എഴുതാൻ പഠിക്കൂ..’ ഇൗ പരിഹാസത്തോടെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാണ് ഇൗ ചിത്രം. പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തെ കുറിച്ച് പൊതുജനത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ബിജെപി ജില്ലാ കമ്മിറ്റി നടത്തിയ പരിപാടിയാണ് ഇപ്പോൾ ചർച്ചയാവുന്നത്. പരിപാടിയുടെ ബാനറാണ് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണം.



‘വ്യാജപ്രചാരണങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുക.. പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം.. അനുകൂല സമ്പർക്ക യഞ്ജം’ എന്നാണ് ബിജെപി പാലക്കാട് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ പരിപാടിയുടെ ലക്ഷ്യം. എന്നാൽ ഇതിൽ ഇന്ത്യ എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതിയപ്പോൾ ഉണ്ടായ അശ്രദ്ധയാണ് ട്രോൾ ആകുന്നത്. ‘INDIA’ എന്ന് എഴുതുന്നതിന് പകരം ‘INIDA’എന്നാണ് ബാനറിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്.



ബിജെപി ഷൊർണൂർ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റിന്റെ ഫെയ്സ്ബുക്ക് പേജിലാണ് ഇൗ ചിത്രം പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്. നളിൻകുമാർ കട്ടീൽ എം.പി, സി.കെ പത്മനാഭൻ തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ നേതാക്കൾ പങ്കെടുത്ത പരിപാടിയിലാണ് രാജ്യത്തിന്റെ പേരുപോലും തെറ്റിച്ചെഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഇതോടെ ബാനറും പോസ്റ്ററിലെ പിഴവും ട്രോളുകളിൽ നിറയുകയാണ്.



English Summary: BJP in Kerala trolled over goof banner raised in CAA support rally