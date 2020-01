കർണാടക മന്ത്രിസഭാ വികസനം 10 ദിവസത്തിനകം, ഉപമുഖ്യമന്ത്രി പദവി ലക്ഷ്യമിട്ട് ശ്രീരാമുലു

ബെംഗളൂരൂ∙ കർണാടക മന്ത്രിസഭാ വികസനം 8-10 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ സാധ്യമാക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി യെഡിയൂരപ്പ. മാസാവസാനം സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ ദാവോസിൽ നടക്കുന്ന വേൾഡ് ഇക്കണോമിക് ഫോറത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനായി യെഡിയൂരപ്പ 20നു പുറപ്പെടും. 16നോ 18നോ ബിജെപി കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ ബെംഗളൂരു സന്ദർശിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനു മുൻപായി ഡൽഹിയിലെത്തി ബിജെപി കേന്ദ്ര നേതൃത്വവുമായി ചർച്ച നടത്തി മകര സംക്രാന്തിക്കു ശേഷം മന്ത്രിസഭ വികസിപ്പിക്കുമെന്നാണ് യെഡിയൂരപ്പ നൽകുന്ന സൂചന.



ഉപമുഖ്യമന്ത്രി പദവി ലക്ഷ്യമിട്ട് ശ്രീരാമുലു

ഉപമുഖ്യമന്ത്രി പദത്തിനായി മന്ത്രി ബി. ശ്രീരാമുലു സമ്മർദ്ദം വർധിപ്പിക്കുന്നതായി സൂചനയുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ശ്രീരാമുലു ഡൽഹിയിൽ ബിജെപി കേന്ദ്ര നേതാക്കളെ സന്ദർശച്ചതിനു പിന്നാലെയാണ് ഈ ദിശയിൽ ചർച്ച സജീവമാകുന്നത്. ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിച്ച 11 കൂറുമാറ്റക്കാർക്ക് മന്ത്രിസ്ഥാനം നൽകുമെന്ന് യെഡിയൂരപ്പ ഉറപ്പു നൽകിയിരിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ, ബിജെപിയുടെ ചില മുതിർന്ന നേതാക്കളുടെ സമ്മർദവും ശക്തമാണ്. നിലവിലുള്ള പല മന്ത്രിമാരെയും ഒഴിവാക്കുമെന്ന അഭ്യൂഹവും ശക്തമാണ്.

‘കൂറുമാറാൻ 20 ബിജെപി എംഎൽഎമാർ തയാറെങ്കിലും സർക്കാരിനെ വീഴ്ത്താനില്ല’

ബിജെപിയിൽ നിന്ന് 15-20 എംഎൽഎമാർ കൂറുമാറാൻ തയാറാണെന്നും യെഡിയൂരപ്പ സർക്കാരിനെ അട്ടിമറിക്കില്ലെന്നു ദൾ നിയമസഭാ കക്ഷി നേതാവ് കുമാരസ്വാമി. യെഡിയൂരപ്പ നാലാം തവണയും മുഖ്യമന്ത്രി പദത്തിലേറിയത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിയാണ്. എന്നാൽ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ഒരു സർക്കാരിനെ അട്ടിമറിക്കാൻ യെഡിയൂരപ്പയെ പോലെ താൻ ശ്രമിക്കില്ല. നാടിന്റെ വികസനമാണ് തനിക്കു പ്രധാനമെന്നും കുമാരസ്വാമി വ്യക്തമാക്കി.

കുമാരസ്വാമിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കോൺഗ്രസ്- ദൾ സഖ്യസർക്കാരിൽ നിന്ന് 17 എംഎൽഎമാരെ കൂറുമാറ്റിയാണ് യെഡിയൂരപ്പ കഴിഞ്ഞ ജൂലൈ 26ന് അധികാരത്തിലേറിയത്. തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിൽ 15 നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലേക്കു നടന്ന ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 12 സീറ്റിലും ബിജെപി വിജയിച്ചതോടെ കക്ഷിനില 117 ആയി ഉയർത്തി അധികാരം തുടരുകയാണ്.

English Summary: Cabinet expansion in about a week to 10 days: B S Yediyurappa