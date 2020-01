ന്യൂഡല്‍ഹി∙ ജവഹര്‍ലാല്‍ നെഹ്‌റു സര്‍വകലാശാലയില്‍ (ഐഎന്‍യു) നടന്ന അക്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായി സര്‍വകലാശാല യൂണിയന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഐഷി ഘോഷ് ഉള്‍പ്പെടെ 20 പേര്‍ക്കെതിരെ ഡല്‍ഹി പൊലീസ് കേസെടുത്തു. ഈ മാസം 4-ന് സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ആക്രമിച്ചതിനും സെര്‍വര്‍ മുറിയില്‍ അതിക്രമിച്ചു കയറിയതിനുമാണ് എഫ്‌ഐആര്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ജെഎന്‍യുവിലെ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കും അധ്യാപകര്‍ക്കും എതിരെ മുഖംമൂടി സംഘം ആക്രമണം നടത്തിയതിന് എതിരെ രാജ്യവ്യാപകമായി പ്രതിഷേധം ഉയരുന്നതിനിടെയാണ് ഐഷിക്കെതിരെ പൊലീസ് നടപടിയെടുത്തത്.

ബിജെപി അനുഭാവമുള്ള അധ്യാപകരും ജീവനക്കാരും അമ്രത്തിന് ഒത്താശ ചെയ്‌തെന്ന് ഐഷി ആരോപിച്ചിരുന്നു. അക്രമം ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമല്ല. കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായി ഇതിനുള്ള ഗൂഢാലോചനകൾ ക്യാംപസിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. ക്യാംപസിനുള്ളിൽ പുറത്തുനിന്നുള്ളവർ സംഘം ചേരുന്ന വിവരം ഞായറാഴ്ച തന്നെ പൊലീസിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽ പെടുത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ അവർ ഇതു ചെവിക്കൊണ്ടില്ല– ഐഷി പറഞ്ഞു.

വിദ്യാർഥികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും നേരെയുണ്ടായ അതിക്രൂരമായ ആക്രമണം ആസൂത്രിതമെന്ന ആരോപണത്തിനു പിന്നാലെ കേസന്വേഷണം ക്രൈംബ്രാഞ്ചിനു കൈമാറിട്ടുണ്ട്. സംഭവം നടന്ന് 24 മണിക്കൂറിനു ശേഷവും ആരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അക്രമികൾ 3 മണിക്കൂറിലേറെ ക്യാംപസിനുള്ളിൽ അഴിഞ്ഞാടിയിട്ടും പൊലീസും സർവകലാശാല സുരക്ഷാജീവനക്കാരും നോക്കിനിന്നുവെന്നു വിദ്യാർഥികളും അധ്യാപകരും ആരോപിച്ചു.

അക്രമികളെക്കുറിച്ചു വ്യക്തമായ സൂചന പുറത്തുവന്നിട്ടും എല്ലാ പരാതികളും ചേർത്ത് ഒരു കേസ് മാത്രമാണു ഡൽഹി പൊലീസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. ആരോപണങ്ങൾ ഡൽഹി പൊലീസ് തള്ളി. അക്രമത്തിനു നേതൃത്വം നൽകിയതു എബിവിപി പ്രവർത്തകരാണെന്നു വ്യക്തമാക്കുന്ന തെളിവുകളും പുറത്തുവരുന്നുണ്ട്. പുറത്തു വന്ന ദൃശ്യങ്ങളിൽ അക്രമികൾക്കൊപ്പം വടിയുമായി നിൽക്കുന്നതു ജെഎൻയു പൂർവ വിദ്യാർഥിയും എബിവിപി നേതാവുമായ വികാസ് പട്ടേലാണെന്നു സൂചന ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംഭവത്തി‍ൽ രാജ്യവ്യാപകമായി പ്രതിഷേധം രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഓക്സ്ഫഡ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിദേശ സർവകലാശാലകളിലും പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടന്നു.

