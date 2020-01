ന്യൂഡൽഹി ∙ 2019-20 സാമ്പത്തിക വർഷം രാജ്യത്തിന്റെ മൊത്ത ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനത്തിലുള്ള വളർച്ച അഞ്ച് ശതമാനം മാത്രമാകുമെന്ന് േകന്ദ്രസർക്കാർ. 2018–19 വർഷത്തിൽ 6.8 ശതമാനം വളർച്ചാ നിരക്ക് നേടിയ സ്ഥാനത്താണ് 2019–2020 വർഷത്തെ ജിഡിപി വളർച്ചാ നിരക്ക് അഞ്ച് ശതമാനം മാത്രമാകുമെന്നാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് മന്ത്രാലയം പുറത്തുവിട്ട റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത്.

കഴിഞ്ഞ 11 വർഷത്തിനിടയിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വളർച്ചാ നിരക്കാണിത്. ആഗോള സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയെ തുടർന്ന് 2008-09 വർഷത്തിൽ രാജ്യത്തിന്റെ മൊത്ത ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനം 3.1 ശതമാനമായിരുന്നു.

ജൂലൈ – സെപ്റ്റംബർ സാമ്പത്തികപാദത്തിൽ സാമ്പത്തിക വളർച്ച 4.5 ശതമാനമായി കുറഞ്ഞിരുന്നു. 2013നു ശേഷം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വളർച്ചാ നിരക്കായിരുന്നു ഇത്. കുറഞ്ഞ വളർച്ചാ നിരക്കിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബജറ്റിൽ ധനകാര്യമന്ത്രി സാമ്പത്തിക ഉത്തേജക പാക്കേജുകൾ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. വ്യക്തിഗത നികുതി ഇളവുകൾ പ്രഖ്യാപിക്കാനാണ് സാധ്യയെന്ന് ഈ രംഗത്തെ വിദഗ്ധർ പറയുന്നു.

English Summary: GDP growth for this year at 5%, says government, slowest in 11 years