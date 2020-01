കൃത്യമായ ആസൂത്രണം, ഘോനെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയത് പ്രഫഷനൽ ബുദ്ധി!

മാസങ്ങൾ നീണ്ട പദ്ധതി, കൃത്യമായ ആസൂത്രണം, ജപ്പാനിൽനിന്ന് റഷ്യയുടെ വ്യോമപാതയിലൂടെ ആദ്യം തുർക്കിയിലേക്കും പിന്നീട് ലെബനനിലേക്കും. നിസാന്റെ മുൻ സിഇഒ കാർലോസ് ഘോന്റെ രക്ഷപ്പെടൽ ജപ്പാനു ഏറെ നാണക്കേടായെങ്കിലും ഇതിനു പിന്നിലെ കൂർമബുദ്ധിയും കൃത്യതയും തേടുകയാണ് അന്വേഷണ സംഘവും മാധ്യമങ്ങളും. സ്വകാര്യ സുരക്ഷാ ഏജൻസികളും അധികാരത്തിലിരിക്കുന്നവരും കൈകോർത്തെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടുത്തലിന്റെ പിന്നിലെ പ്രഫഷനൽ ബുദ്ധി 2003 ൽ ഇറാഖ് ആക്രമിച്ച യുഎസ് സേനയിലെ അംഗത്തിന്റേതാണെന്നതാണ് പുറത്തുവരുന്ന വിവരം.

ഏപ്രിലിൽ ജാമ്യത്തിലറങ്ങിയ ഘോന് ജപ്പാനിലെ നിയമ സംവിധാനം നൽകിയത് അതികഠിനമായ വ്യവസ്ഥകളായിരുന്നു. 24 മണിക്കൂറും പ്രവർത്തനനിരതമായ നിരീക്ഷണ ക്യാമറയാണു വീടിനു മുൻപിൽ. ഭാര്യയോടു സംസാരിക്കാൻ പോലും കോടതിയുടെ അനുമതി വേണം. മക്കൾക്കുപോലും ഘോനെ കാണാൻ അനുമതിയില്ലായിരുന്നു. ഇവർക്കെതിരെയും ജപ്പാൻ അന്വേഷണം നടത്തുന്നതിനാൽ പിതാവിനെ കാണാനെത്തിയാൽ അവരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന അവസ്ഥ. കുരുക്ക് മുറുകുന്നു എന്ന തോന്നലിലാണ് ഘോൻ രക്ഷപ്പെടാന്‍ ഒരു അവസരം കാത്തിരുന്നത്.

75 ചതുരശ്ര അടി സെൽ വേണോ, സ്വാതന്ത്ര്യമോ?

ക്രിസ്മസ് തലേന്ന് ഘോൻ മധ്യ ടോക്കിയോയിലെ അഭിഭാഷകന്റെ ഓഫിസിലെത്തി. ഭാര്യ കരോളിനോടു സംസാരിക്കാൻ. ഒരു മണിക്കൂർ ഫോണിൽ സംസാരിക്കാനായിരുന്നു അനുമതി. ഒരു മണിക്കൂർ പിന്നിട്ടിട്ടും ഫോൺ സംഭാഷണം അവസാനിപ്പിച്ചില്ല. ഏപ്രിലിൽ ജാമ്യം ലഭിച്ചതിനുശേഷം രണ്ടാം തവണയാണ് കരോളിനോട് ഘോൻ സംസാരിച്ചത്. തന്റെ നേരെയുള്ള രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ 2021 ൽ മാത്രമേ വിചാരണ തുടങ്ങൂ എന്ന് ഘോനു മനസ്സിലായി. അങ്ങനെ വന്നാൽ ഒരു വർഷത്തിലധികം കോടതി നൽകിയ കഠിന വ്യവസ്ഥകൾ അംഗീകരിച്ച് ജീവിക്കേണ്ടതായി വരുമെന്നും ഘോൻ മനസിലാക്കി.

ജപ്പാനിലെ നിയമവ്യവസ്ഥയിൽനിന്നു നിരപരാധിത്വം തെളിയിച്ച് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കില്ലെന്നു ഘോന് വ്യക്തമായത് ഇതോടെയാണ്. 99% കേസുകളിലും പ്രോസിക്യൂട്ടർമാരാണ് ജയിക്കുക. മാത്രമല്ല, സ്വന്തം കമ്പനിയായ നിസാൻ പോലും അന്വേഷണത്തോടു പൂർണമായി സഹകരിക്കുകയാണ്. ഘോനെ ജയിലിൽ അടയ്ക്കണമെന്നതാണ് നിസാന്റെ ആവശ്യം. ബ്രസീൽ, ഫ്രാൻസ്, ലെബനൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലെ പൗരത്വം കൂടിയുണ്ട് ഘോന്. സഹായം അഭ്യർഥിച്ചെങ്കിലും ലെബനൻ ഒഴികെ മറ്റു രാജ്യങ്ങൾ അനങ്ങിയില്ല. നയതന്ത്രപരമായി ലെബനൻ നൽകിയ സഹായം പോലും എങ്ങുമെത്തിയുമില്ല.

ഇതോടെയാണ് വളഞ്ഞവഴിയിലൂടെ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകാൻ ഘോൻ തീരുമാനിച്ചതെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. മാസങ്ങൾ നീണ്ട ആലോചനകൾക്കുപിന്നാലെ രക്ഷപ്പെടലിന് അന്തിമരൂപം നൽകാൻ ഒടുവിൽ തീരുമാനമായി. പദ്ധതി പ്രകാരം എല്ലാം നടന്നാൽ സ്വതന്ത്രമായി ഇറങ്ങി നടക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ടോക്കിയോ സെൻട്രൽ ജയിലിലെ 75 ചതുരശ്ര അടി സെല്ലിൽ ജീവിതം ചുരുങ്ങും.

ചുക്കാൻ പിടിച്ചത് മുൻ യുഎസ് സൈനികൻ

ജപ്പാൻ പൊലീസിന്റെ മൂക്കിനുതാഴെക്കൂടി ടോക്കിയോയിൽനിന്ന് ഘോനെ രക്ഷപ്പെടുത്തികൊണ്ടുവരാനാണ് അണിയറയിൽ നീക്കങ്ങൾ തുടങ്ങിയത്. 2003 ലെ ഇറാഖ് അധിനിവേശത്തിന് ഇറങ്ങിയ ‘ഗ്രീൻ ബെറെറ്റ്’ എന്നറിയപ്പെടുന്ന യുഎസ് സംഘത്തിലുൾപ്പെട്ട മൈക്കിൾ ടെയ്‌ലർ ആയിരുന്നു നീക്കങ്ങൾക്കു ചുക്കാൻ പിടിച്ചത്. സ്വകാര്യ സുരക്ഷാ കോൺട്രാക്ടർകാരുടെ ലോകത്തെ സാഹസികനായിരുന്നു ടെയ്‌ലർ.

പല കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെയും പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചവരെ കണ്ടെത്താൻ യുഎസ് സർക്കാരിനെ സഹായിക്കുന്ന ടെയ്‌ലർ ശക്തരായ വ്യക്തികള്‍ക്കും കമ്പനികൾക്കും സുരക്ഷയൊരുക്കിയിരുന്നു. 1994 ൽ അമേരിക്കൻ ഇന്റർനാഷനൽ സെക്യൂരിറ്റി കോർപ്പറേഷൻ എന്ന കമ്പനിയുണ്ടാക്കി കോർപ്പറേറ്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവുകൾക്കും എണ്ണ ഖനന നടപടികൾക്കും സുരക്ഷയൊരുക്കി. തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ കുട്ടികളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നതുൾപ്പെടെ പല തരത്തിലുള്ള ദൗത്യങ്ങളും ടെയ്‌ലർ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ഘോനെ രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ള ദൗത്യത്തിന് ടെയ്‌ലറെ സഹായിച്ചത് മറ്റൊരു ലെബനീസുകാരനാണ് – ജോർജ് ആന്റണി സായെക്. 1980 കളിൽ ലെബനനിലെ ആഭ്യന്തര സംഘർഷകാലത്താണ് ഇരുവരും പരിചയപ്പെട്ടത്. 1990കളിൽ ഇരുവരും ചേർന്നു പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങി.

പുതുവർഷം പുതിയ രാജ്യത്ത്

ഇലക്ട്രോണിക് ട്രാക്കർ പോലുള്ളവ ശരീരത്തിൽ ഘടിപ്പിക്കണമെന്ന നിബന്ധന ജാമ്യവ്യവസ്ഥയിൽ ഇല്ലാതിരുന്നതാണ് ഘോന് ഭാഗ്യമായത്. ഇത്തരം സങ്കേതങ്ങൾ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിലും ഘോന്റെ നീക്കങ്ങൾ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചിരുന്നു. വീടിനു പുറത്ത് ക്യാമറ, പുറത്തിറങ്ങിയാൽ മഫ്തിയിൽ ഏജന്റുമാർ തുടങ്ങി ഘോനെ നിരീക്ഷിക്കാൻ സംവിധാനങ്ങൾ നിരവധിയാണ് ജപ്പാൻ ഏർപ്പെടുത്തിയത്.

രക്ഷപ്പെടാനുള്ള അവസരം തേടിയ സംഘത്തിനു മുന്നിലേക്കാണു പുതുവർഷത്തിന്റെ അവധി വന്നത്. ജപ്പാനിൽ ഒരു വർഷത്തെ ഏറ്റവും അധികം ദൈർഘ്യമുള്ള അവധിക്കാലമാണ് പുതുവർഷത്തിന്. സർക്കാർ ഓഫിസുകൾ പോലും ഒരാഴ്ചയിലേറെ അടച്ചിടും. പ്രോസിക്യൂട്ടർമാരും പൊലീസ് ഡിറ്റക്ടീവുമാരും നാളുകൾക്കുശേഷമുള്ള അവധിയിലേക്കു പ്രവേശിക്കും. വളരെക്കുറച്ചുപേരെ സംവിധാനങ്ങൾ നടപ്പാക്കാൻ കാണൂ. രക്ഷപ്പെടാൻ ഇതിലും പറ്റിയൊരു സമയമില്ലെന്നു സംഘത്തിനു വ്യക്തമായി. ഘോന്റെ നീക്കങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കാൻ സർക്കാർ ഏജൻസികളെക്കൂടാതെ നിസാൻ നേരിട്ട് ഒരു സ്വകാര്യ ഏജൻസിയേയും നിയമിച്ചിരുന്നു. (രക്ഷപ്പെടൽ ഇവർക്കും വലിയ അടിയായി).

കുട്ടിക്കാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്നതും പിന്നീട് വ്യവസായിയായപ്പോൾ രാജ്യത്തിനുവേണ്ടി ചെയ്ത പ്രവർത്തനങ്ങളുമാണ് ഘോനെ ലെബനന് പ്രിയപ്പെട്ടതാക്കിയത്. അതുകൊണ്ട് ലെബനനിലെ ബെയ്റൂട്ടിലേക്കു ഘോനെ എത്തിക്കാൻ ഡിസംബർ 29ന് ടെയ്‌ലറും സായെക്കും ഒസാക്കയിൽ എത്തി. ബൊംബാർഡിയർ ഗ്ലോബൽ എക്സ്പ്രസ് ജെറ്റ് എന്ന സ്വകാര്യ വിമാനവുമായി. ഒസാക്ക ദ്വീപിലെ കൻസാസ് രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളത്തിലെ സ്വകാര്യ ജെറ്റ് ടെർമിനലിൽ ഇറങ്ങിയ ആ വിമാനത്തിൽനിന്ന് രണ്ടു വലിയ കറുത്ത പെട്ടികൾ ഇറക്കി.

ഘോസനെ ഒളിച്ചുകടത്തിയെന്നു കരുതുന്ന പെട്ടികളിൽ ഒന്ന്. ശ്വസിക്കാൻ സുഷിരങ്ങളിട്ട പെട്ടിയാണിത്. ചിത്രം കടപ്പാട് – വാൾസ്ട്രീറ്റ് ജേണൽ

സുരക്ഷാ ക്യാമറകളിലെ വിവരങ്ങളും പൊലീസിനെയും ഉദ്ധരിച്ച് ജപ്പാൻ മാധ്യമങ്ങള്‍ നൽകിയ റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം അതേദിവസം തലയിൽ തൊപ്പിയും മുഖത്ത് സർജിക്കൽ മാസ്കുമായി (അണുബാധയിൽനിന്നു രക്ഷപ്പെടാൻ മാസ്ക് ധരിക്കുന്നത് ജപ്പാനിൽ പതിവാണ്) ഘോൻ വീടിനു പുറത്തിറങ്ങി. ടോക്കിയോയിലെ ഷിനാഗവ സ്റ്റേഷനിൽനിന്ന് ഒസാക്കയിലേക്കു പ്രാദേശിക സമയം 4.30നുള്ള ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിനിനു കയറി. ടാക്സി പിടിച്ച് വിമാനത്താവളത്തിന് സമീപമുള്ള ഹോട്ടലിൽ കയറി. അന്നു വൈകിട്ട് ബൊംബാർഡിയർ ജെറ്റ് വിമാനം ഒസാക്കയിൽ നിന്നു ഇസ്താംബുൾ ലക്ഷ്യമാക്കി പറന്നുയർന്നു.

ഒസാക്കയിൽനിന്ന് നേരിട്ട് െബയ്റൂട്ടിലേക്കു വിമാനസർവീസ് ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് ഇസ്താംബുളിലേക്ക് പറന്നു, സംശയങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി. സ്വകാര്യ ടെർമിനലിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്കും പരിശോധനകൾ എല്ലാം നടത്തേണ്ടതുണ്ട്. എന്നാൽ ഘോൻ അതുവഴി കടന്നുപോയിട്ടില്ല. പെട്ടിയിൽ കാർഗോ ആയാണ് ഘോനെ കടത്തിയതെന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന വിവരം. വിമാനത്താവളത്തിലെ എക്സ്റേ മെഷീനിൽ ഇത്രയും വലിയ കാർഗോ കടക്കില്ലെന്നാണ് സൂചന. കൃത്യം 11.10 ന് വിമാനം ആകാശത്തേക്കുയർന്നു.

12 മണിക്കൂർ എടുത്താണ് തുർക്കിയിലെ ഇസ്താംബുളിലുള്ള അതാതുർക് വിമാനത്താവളത്തിൽ വിമാനമിറങ്ങിയത്. വ്യോമപാത പോലും വളരെ ശ്രദ്ധയോടെയാണ് സംഘം തിരഞ്ഞെടുത്തത്. ജപ്പാനുമായി കുറ്റവാളികളെ കൈമാറുന്ന കരാർ ദക്ഷിണ കൊറിയ ഒപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട്. ജപ്പാനിൽനിന്നു പറന്നുയർന്ന വിമാനം ചൈന, മംഗോളിയ, കസഖ്സ്ഥാൻ, ദക്ഷിണ കൊറിയ എന്നീ രാജ്യങ്ങളുടെ വ്യോമപാത മനഃപൂർവം ഒഴിവാക്കി. പകരം റഷ്യൻ വ്യോമപാതയാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തത്. റഷ്യയിലെ വാഹന വ്യവസായി അവ്റ്റോവാസുമായുള്ള മികച്ച ബന്ധമാണ് റഷ്യൻ വ്യോമപാത തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കാരണം. വിമാനം നിലത്തിറക്കണമെന്ന് ജപ്പാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽപ്പോലും മോസ്കോയിൽനിന്നുള്ള പിന്തുണയിൽ രക്ഷപ്പെടാമെന്ന പ്രതീക്ഷയാണ് റഷ്യയുടെ വ്യോമപാത തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ടെയ്‌ലറെയും സായെക്കിനെയും പ്രേരിപ്പിച്ചത്.

എന്നാൽ ഈ സമയമത്രെയും ഘോൻ രക്ഷപ്പെട്ടതായി ജപ്പാന് അറിയില്ലായിരുന്നു. ‍ഡിസംബർ 30ന് പ്രാദേശിക സമയം 5.30ന് ബൊംബാർഡിയർ വിമാനം അതാതുർക്കിലിറങ്ങി. ഘോനെ പെട്ടിയിൽ കയറ്റി അടുത്ത വിമാനത്തില്‍ കയറ്റി. ഉടൻതന്നെ ഈ വിമാനം ലെബനനിലെ ബെയ്റൂട്ട് ലക്ഷ്യമാക്കി പറന്നു. സുരക്ഷിതമായി ഇറങ്ങി. ഡിസംബർ 31നാണ് ഘോൻ രക്ഷപ്പെട്ടതായുള്ള വാർത്ത പുറത്തുവന്നത്.

