ഐഎസിൽ ചേർന്ന മലയാളി വനിതകൾ കാബൂൾ ജയിലിൽ: കേന്ദ്രസർക്കാർ

ന്യൂഡൽഹി∙ ഐഎസിൽ ചേർന്ന മലയാളി വനിതകൾ കാബൂൾ ജയിലിലെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ. നിമിഷ, നബീസ, മറിയം എന്നിവരാണ് ജയിലിൽ കഴിയുന്നത്. ഐഎസ് ഭീകരരുടെ വിധവകളായ പത്ത് ഇന്ത്യക്കാരാണ് തടവിലുള്ളതെന്നും സർക്കാർ പറഞ്ഞു. ഇവരെ തിരിച്ചെത്തിക്കുന്നതിൽ തീരുമാനമെടുത്തിട്ടില്ലെന്നും കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു.

കണ്ണൂർ സ്വദേശിനി നഫീസ, തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്നുള്ള നിമിഷ, നിമിഷയുടെ ഭർത്താവിന്റെ സഹോദരന്റെ ഭാര്യയായ കൊച്ചി സ്വദേശിനി മറിയം എന്നിവരാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത്. നഫീസയുടെ ഭർത്താവ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ തന്നെ യുഎസ് നടത്തിയ ഡ്രോൺ ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇവർക്ക് മൂന്നു മക്കളുണ്ട്. നിമിഷയ്ക്ക് ഒരു മകളുണ്ട്. കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ എന്താണ് തീരുമാനമെന്ന് എൻഐഎ വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇവരുമായി എൻഐഎ നടത്തിയ സംസാരത്തിൽ നിന്ന് ഇവരുടെ നിലപാടിൽ മാറ്റമില്ലെന്നാണ് വിവരം.

കാബൂള്‍ ജയിലിലുളള നിമിഷ അടക്കമുളളവരെ നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണമെന്ന് നിമിഷയുടെ അമ്മ ബിന്ദു മനോരമ ന്യൂസിനോടു പറഞ്ഞു. കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ ഇതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കണം. നാട്ടിലെത്തിച്ച് നിയമനടപടികള്‍ക്ക് വിധേയയാക്കണമെന്നും അമ്മ പറഞ്ഞു.

