മുംബൈ∙ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സർവകലാശാലയിലെ (ജെഎൻയു) മുഖംമൂടി ആക്രമണത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് മുംബൈയിലെ ഗേറ്റ്‌വേ ഓഫ് ഇന്ത്യയ്ക്കുമുന്നിൽ ഞായർ രാത്രി മുതൽ കൂടിയവരെ പൊലീസ് നീക്കി. രണ്ടു കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ആസാദ് മൈതാനത്തിലേക്കാണ് പ്രതിഷേധക്കാരെ നീക്കിയത്.

പ്രത്യേക നേതൃത്വത്തിനു കീഴിലായിരുന്നില്ല പ്രതിഷേധക്കാർ സംഘടിച്ചത്. അതിനാൽ തന്നെ അസാദ് മൈതാനത്തേക്കു നീങ്ങണമെന്ന പൊലീസിന്റെ ആവശ്യം ആരും ചെവിക്കൊണ്ടില്ല. ഇതേത്തുടർന്നാണ് ഇവരെ ബലംപ്രയോഗിച്ചു നീക്കിയത്. ആസാദ് മൈതാനത്തേക്കു നീക്കിയതിനുപിന്നാലെ പ്രതിഷേധം പിൻവലിച്ചു.

മുംബൈയിലെ ഏറ്റവും തിരക്കേറിയ സ്ഥലങ്ങളിലൊന്നായ ഗേറ്റ്‌‌വേ ഓഫ് ഇന്ത്യയ്ക്കുമുന്നിൽ ജനക്കൂട്ടം സംഘടിച്ചുനിൽക്കുന്നത് പ്രായോഗികമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു. പ്രാഥമിക ആവശ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളോ മറ്റോ അവിടെയില്ല. മാത്രമല്ല, നിരവധി സന്ദർശകരാണ് ദിനംപ്രതി അവിടെയെത്തുന്നത്. ജനക്കൂട്ടത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടായതോടെയാണ് ബലംപ്രയോഗിച്ചു നീക്കാൻ പൊലീസ് തുനിഞ്ഞത്. ചിലർ പൊലീസിന്റെ വാക്കുകേട്ട് തനിയെ പോയി. മറ്റു ചിലരെ ബലംപ്രയോഗിച്ചു നീക്കേണ്ടിവന്നു.

പ്രതിഷേധക്കാരിൽ കൂടുതലും വിദ്യാർഥികളായിരുന്നു. ജെഎൻയുവിലെ പൂർവ വിദ്യാർഥികളായ ഉമർ ഖാലിദ്, കുനാൽ കംറ എന്നിവരും പങ്കെടുത്തു. നിരവധി സിനിമാ പ്രവർത്തകരും പങ്കെടുത്തിരുന്നു. ഒക്കുപ്പൈ ഗേറ്റ്‌വേ എന്ന ഹാഷ്ടാഗില്‍ ട്വിറ്ററിലും വൻ പ്രചാരണം നടന്നു.

English Summary: Police Break Up 'Occupy Gateway' Protest In Mumbai Over JNU Mob Attack