രാഷ്ട്രപതി സ്ഥാനത്തേക്ക് ശരദ് പവാറിനെ നിർദേശിക്കും: സഞ്ജയ് റാവുത്ത്

മുംബൈ ∙ അടുത്ത രാഷ്ട്രപതി തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപി ഇതര പാർട്ടികളുടെ പൊതു രാഷ്ട്രപതി സ്ഥാനാർഥിയായി എൻസിപി അധ്യക്ഷൻ ശരദ് പവാറിനെ ഉയർത്തിക്കാട്ടാൻ ആലോചനയുമായി ശിവസേന നേതാവ് സഞ്ജയ് റാവുത്ത്. 2022ലാണ് അടുത്ത രാഷ്ട്രപതി തിരഞ്ഞെടുപ്പ്.



ബിജെപി ഇതര സർക്കാരുകളുടെ എണ്ണം വർധിച്ചുവരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പൊതുസ്ഥാനാർഥിയെ നിർത്തിയാൽ വിജയസാധ്യത ഏറെയാണെന്നാണ് സഞ്ജയ് റാവുത്തിന്റെ നിഗമനം. മമത ബാനർജി, കമൽനാഥ്, അശോക് ഗെലോട്ട്, പിണറായി വിജയൻ എന്നിവരടക്കമുള്ള മുഖ്യമന്ത്രിമാരെ സന്ദർശിച്ച് ചർച്ച ആരംഭിക്കാനാണ് റാവുത്ത് ആലോചിക്കുന്നത്. രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും മുതിർന്ന രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളിൽ ഒരാളാണ് ശരദ് പവാറെന്നും പരമോന്നത പദവിയിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തേക്കാൾ സമ്മതനായ മറ്റൊരാളില്ലെന്നുമാണ് തന്റെ ചിന്തയെന്നും റാവുത്ത് പറഞ്ഞു.

ശിവസേനയെ മുഖ്യമന്ത്രിപദം നൽകി പവാർ ഒതുക്കിയോ?

മഹാരാഷ്ട്ര രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ‘പവാർ പ്ലേ’ തുടരുന്നു. മഹാ വികാസ് അഘാഡി സർക്കാരിന്റെ വകുപ്പു വിഭജനത്തിൽ ശിവസേനയെയും കോൺഗ്രസിനെയും നോക്കുകുത്തിയാക്കി സുപ്രധാന വകുപ്പുകളെല്ലാം എൻസിപി സ്വന്തമാക്കിയതിനു കാരണം മറ്റൊന്നല്ല. നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തീർത്തും ദുർബലമായ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് എൻസിപിയെയും ഒരുപരിധി വരെ കോൺഗ്രസിനെയും പിടിച്ചുയർത്തിയ പവാർ, മോദിയെയും ഷായെയും മറികടക്കുന്ന തന്ത്രങ്ങളുമായി അധികാരത്തിന്റെ കടിഞ്ഞാൺ സ്വന്തമാക്കിയതിനു പിന്നാലെയാണ് തന്റെ പാർട്ടിക്ക് സുപ്രധാന വകുപ്പുകളും നേടിയെടുത്തിരിക്കുന്നത്.

മുഖ്യമന്ത്രി പദത്തിന്റെ പേരിൽ ബിജെപിയുമായി വിലപേശി സഖ്യം വെടിഞ്ഞ ശിവസേനയെ മുഖ്യമന്ത്രിപദം നൽകി പവാർ ഒതുക്കുകയായിരുന്നു എന്നു വിലയിരുത്താം. മഹാവികാസ് അഘാഡിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കക്ഷിയായ ശിവസേനയ്ക്ക് (56) പ്രധാന വകുപ്പുകളിൽ നഗരവികസനവും വ്യവസായവും മാത്രമാണ് ലഭിച്ചത്. റവന്യൂ, പൊതുമരാത്ത്, മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസം തുടങ്ങിയവ മാത്രമാണു കോൺഗ്രസിനു ലഭിച്ച പ്രധാന വകുപ്പുകൾ. അതേസമയം, സഖ്യത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ കക്ഷിയായ എൻസിപി (54) ഉപമുഖ്യന്ത്രി പദത്തിനു പുറമെ ആഭ്യന്തരം, ധനകാര്യം, ജലസേചനം, ഗ്രാമവികസനം, ഭവനം, സാമൂഹിക ക്ഷേമം തുടങ്ങി സുപ്രധാന വകുപ്പുകളെല്ലാം തൂത്തുവാരിയെടുത്തു.

ആർക്കൊപ്പം ചേർന്നാലും മുൻതൂക്കം എൻസിപിക്ക്

മഹാരാഷ്ട്ര ബജറ്റിന്റെ പകുതിയോളം തുക പോകുന്ന വകുപ്പുകളാണ് എൻസിപി സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഫഡ്നാവിസ് സർക്കാർ അധികാരത്തിലെത്തുന്നതിനു മുൻപ് ഒന്നര പതിറ്റാണ്ടോളം ഭരിച്ച കോൺഗ്രസ്-എൻസിപി സർക്കാരിലും സുപ്രധാന മന്ത്രിസ്ഥാനങ്ങൾ എൻസിപി തന്നെയാണ് കൈവശം വച്ചിരുന്നത്.

ഉപമുഖ്യമന്ത്രി പദത്തിനൊപ്പം ആഭ്യന്തരം, ധനകാര്യം, ജലസേചനം, ഗ്രാമവികസനം തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകളെല്ലാം എൻസിപിയുടെ പക്കലായിരുന്നു. ചുരുക്കത്തിൽ, ഏതു പക്ഷത്തായാലും അധികാരത്തിന്റെ നല്ല പങ്ക് തങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പാക്കുന്ന ശരദ് പവാർ രീതി തുടരുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ധവ് താക്കറെയ്ക്കാണെങ്കിലും ഓരോ സുപ്രധാന ഉത്തരവും പുറത്തിറങ്ങും മുൻപ് ശരദ് പവാറിന്റെ അനുമതി കൂടി ഉറപ്പാക്കേണ്ട സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുള്ളത്. അജിത് പവാർ, ജയന്ത് പാട്ടീൽ, ഛഗൻ ഭുജ്ബൽ തുടങ്ങി മുതിർന്ന നേതാക്കളെയെല്ലാം ഒഴിവാക്കി തന്റെ വിശ്വസ്തനായ അനിൽ ദേശ്മുഖിനാണ് പവാർ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്.

