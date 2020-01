പണിമുടക്കിൽ വ്യാപാരികൾ പങ്കെടുക്കില്ല; കടകൾ തുറക്കുമെന്ന് ഏകോപന സമിതി

കോഴിക്കോട്∙ ദേശീയ പണിമുടക്കിൽ വ്യാപാരികൾ പങ്കെടുക്കില്ലെന്ന് വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ടി.നസിറുദ്ദീൻ. കടകൾ തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കും. വ്യാപാരികളുമായി ബന്ധമില്ലാത്തതാണ് പണിമുടക്ക്. വ്യാപാരികളുടെ സംരക്ഷണം പണിമുടക്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമായിരുന്നു. തുറക്കുന്ന കടകൾക്ക് സംരക്ഷണം നൽകണമെന്നു പൊലീസിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും ടി.നസറുദ്ദീൻ പറഞ്ഞു.

ഹർത്താലുകളിൽ കടകൾ അടച്ചിടില്ലെന്ന് 2018ലാണ് വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി തീരുമാനമെടുത്തതാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ശബരിമല കർമസമിതിയുടെ ഹർത്താല്‍ ദിവസം കടകൾ തുറന്നു. ആ ദിവസം നസിറുദ്ദീന്റെ സ്ഥാപനമായ ബ്യൂട്ടി സ്റ്റോഴ്സിനു മുന്നിൽ ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രവർത്തകർ സംരക്ഷണം നൽകാനെത്തിയിരുന്നു. ഇതിനെ തുടർന്ന് കോഴിക്കോട് മിഠായിത്തെരുവിൽ കടകൾക്കുനേരെ ആക്രമണം നടന്നിരുന്നു.

തൊഴിലാളി യൂണിയനുകളുടെ സംയുക്തസമിതി ആഹ്വാനം ചെയ്ത 24 മണിക്കൂർ ദേശീയ പണിമുടക്ക് ഇന്ന് അർധരാത്രിയാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്. കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻറെ തൊഴിലാളി വിരുദ്ധ നയങ്ങൾക്കെതിരെയാണ് പണിമുടക്ക്. ദേശീയ ട്രേഡ് യൂണിയനുകളും, കേന്ദ്ര–സംസ്ഥാന ജീവനക്കാരും, ബാങ്ക്‌, ഇൻഷുറൻസ്‌, ബിഎസ്‌എൻഎൽ ജീവനക്കാരുടെ സംഘടനകളും ചേർന്നാണ് പണിമുടക്ക് ആഹ്വാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

English Summary: Shops Will Open on All India Strike, Says KVVES President