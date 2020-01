തലസ്ഥാനം മാറ്റൽ: ആന്ധ്രയിൽ ടിഡിപി എംപിമാർ വീട്ടുതടങ്കലിൽ

അമരാവതി∙ ആന്ധ്ര പ്രദേശ് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ തലസ്ഥാനം മാറ്റാനുള്ള നീക്കത്തിനെതിരെ നടക്കുന്ന പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കെടുക്കാതിരിക്കാൻ തെലുങ്കുദേശം (ടിഡിപി) എംപിമാരെ പൊലീസ് വീട്ടുതടങ്കലിലാക്കി. ഗുണ്ടൂർ, വിജയവാഡ എന്നിവിടങ്ങളിൽനിന്നുള്ള ടിഡിപി എംപിമാരെയാണു വീട്ടുതടങ്കലിൽ ആക്കിയത്. ഗുണ്ടൂർ എംപി ഗല്ല ജയദേവ്, വിജയവാഡ എംപി കാസിനേനി നാനി എന്നിവരെയാണു വീട്ടുതടങ്കലിലാക്കിയത്.

ആന്ധ്ര വിഭജനത്തിനുശേഷം അധികാരത്തിലേറിയ ചന്ദ്രബാബു നായിഡുവിന്റെ തെലുങ്കുദേശം പാർട്ടി സർക്കാർ, അമരാവതിയാണ് തലസ്ഥാനമായി തിരഞ്ഞെടുത്തത്. എന്നാൽ ജഗൻ മോഹൻ റെഡ്ഡിയുടെ സർക്കാർ ടിഡിപി സർക്കാരിന്റെ പല പദ്ധതികളും മാറ്റിയതിനൊപ്പം തലസ്ഥാനമായി മറ്റു സ്ഥലങ്ങളും പരിഗണിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ അമരാവതി തലസ്ഥാനമാക്കി നിലനിർത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ടിഡിപി സമരം ചെയ്യുകയാണ്.

അതേസമയം, തലസ്ഥാനത്തിനായി 2015ൽ സ്ഥലം വിട്ടുനൽകിയ അമരാവതിയിലെ കർഷകരും പ്രതിഷേധത്തിലാണ്. 33,000 ഏക്കർ സ്ഥലമാണ് വികസനത്തിനായി കർഷകർ വിട്ടുനൽകിയത്. തലസ്ഥാനം മാറ്റുന്നത് തങ്ങളുടെ താൽപര്യത്തെ ബാധിക്കുമെന്നാണ് ഇവരുടെ ആശങ്ക.

അമരാവതി ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് തലസ്ഥാന നഗരങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കാനാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ജഗൻ മോഹൻ റെഡ്ഡിയുടെ പദ്ധതി. നിയമസഭയും രാജ്ഭവനും അമരാവതിയിൽ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വിശാഖപട്ടണവും കുർനൂലുമാണ് പരിഗണിക്കുന്ന മറ്റു രണ്ടു നഗരങ്ങൾ.

