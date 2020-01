രണ്ടാംക്ലാസുകാരിയെ പീഡിപ്പിച്ച അധ്യാപകന് 30 വർഷം കഠിനതടവ്

പാലക്കാട് ∙ രണ്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിനിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ അധ്യാപകനെ 2 വകുപ്പുകളിലായി 30 വർഷം കഠിന തടവിനും 50,000 രൂപ വീതം പിഴ അടയ്ക്കാനും ശിക്ഷിച്ചു. പിഴ അഴച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷം വീതം അധിക തടവ് അനുഭവിക്കണം. പട്ടാമ്പി കൊപ്പം കൈപ്പുറം വട്ടപ്പറമ്പിൽ ശശികുമാറിനാണ് (37) ഫസ്റ്റ് അഡീഷനൽ സെഷൻസ് ജഡ്ജി (പോക്സോ) എസ്.മുരളീകൃഷ്ണ ശിക്ഷ വിധിച്ചത്. പ്രതി ഗവ. എൽപി സ്കൂൾ അധ്യാപകനാണ്. ശിക്ഷ ഒന്നിച്ച് അനുഭവിച്ചാൽ മതി എന്നതിനാൽ 15 വർഷം കഠിന തടവ് അനുഭവിച്ചാൽ മതിയാകും..

2017 മാർച്ച് 8നാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം. വിദ്യാർഥിനിയെ മിഠായി നൽകി പ്രലോഭിപ്പിച്ച് സ്കൂളിനു പിൻവശത്തേക്കു കെ‍ാണ്ടു പോയി പീഡിപ്പിച്ചെന്നാണു കേസ്. ചെർപ്പുളശ്ശേരി പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഇൻസ്പെക്ടർ എ.ദീപകുമാറാണ് കേസ് അന്വേഷിച്ചത്. 26 സാക്ഷികളിൽ 20 പേരെ വിസ്തരിച്ചു. പ്രോസിക്യൂഷനുവേണ്ടി സെപ്ഷൽ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ പി.സുബ്രഹ്മണ്യൻ ഹാജരായി.

English Summary: Teacher sentenced to 30 year imprisonment for raping second class student