തിരിച്ചടിച്ച് ഇറാൻ; യുഎസ് സേനാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ മിസൈൽ ആക്രമണം

ബഗ്ദാദ് ∙ ഇറാഖിൽ യുഎസ് സഖ്യ സേനകളുടെ രണ്ട് വ്യോമത്താവളങ്ങളിൽ ഇറാന്റെ മിസൈൽ ആക്രമണം. ഇറാഖിൽ നിലയുറപ്പിച്ച യുഎസിന്റെയും സഖ്യസേനകളുടെയും കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് പന്ത്രണ്ടോളം ബാലസ്റ്റിക് മിസൈലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇറാൻ ആക്രമണം നടത്തിയതായി യുഎസ് പ്രതിരോധകാര്യ അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി ജോനാഥൻ ഹോഫ്മാൻ വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചു. യുഎസ് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ആക്രമണം നടത്തിയതായി ഇറാൻ ദേശീയ ടെലിവിഷനും അറിയിച്ചു.

സംഘർഷസാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത് യുഎസ് വിമാനക്കമ്പനികളോട് ഗൾഫ് സർവീസുകൾ നിർത്തിവയ്ക്കാൻ നിർദേശിച്ചു. യുഎസ് വ്യോമയാന അതോറിറ്റിയാണ് നിർദേശം നൽകിയത്.

കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച ഇറാൻ ജനറൽ ഖാസിം സുലൈമാനി ഇറാഖിൽ യുഎസ് ഡ്രോൺ ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടതിന് തിരിച്ചടിയുണ്ടാകുമെന്ന് ഇറാൻ നേതൃത്വം നേരത്തെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. ഇറാഖിലെ യുഎസ് സേനാ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കുളള ആക്രമണം സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് ദേശീയ സുരക്ഷാ സംഘവുമായി നേരിട്ട് വിലയിരുത്തിയതായി വൈറ്റ്ഹൗസ് പ്രത്യേക വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ അറിയിച്ചു.

യുഎസ് വിദേശകാര്യ, പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറിമാർ വൈറ്റ്ഹൗസിലെത്തി സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തി. നാശനഷ്ടങ്ങൾ വിലയിരുത്തി വരുന്നതായി അമേരിക്കൻ പ്രതിരോധ കേന്ദ്രമായ പെന്റഗണും അറിയിച്ചു. അതിനിടെ ഗൾഫ് മേഖലയിൽ നിന്ന് സൈന്യത്തെ പിൻവലിക്കണമെന്ന് അമേരിക്കയ്ക്ക് ഇറാൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ഇതുണ്ടായില്ലെങ്കിൽ സൈനികരുടെ മരണത്തിന് യുഎസിനാകും ഉത്തരവാദിത്തം. ഇറാനെ ആക്രമിക്കാൻ മുതിരരുതെന്ന് യുഎസ് സഖ്യ സേനകൾക്കും ഇറാന്റെ മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്. അമേരിക്കയ്ക്കെതിരെ രണ്ടാം ഘട്ട ആക്രമണം ആരംഭിച്ചതായും ഇറാൻ വ്യക്തമാക്കി.

കുറഞ്ഞത് ഒൻപതു മിസൈലുകളെങ്കിലും ഐൻ അൽ അസദ് വ്യോമത്താവളത്തിൽ പതിച്ചതായി എഎഫ്പി റിപ്പോർട്ടു ചെയ്തു. അൽ അസദ് കേന്ദ്രം കൂടാതെ ഇർബിലിലെ യുഎസ്, സഖ്യസേനാ സൈനിക കേന്ദ്രവും മിസൈലുകൾ ലക്ഷ്യമിട്ടതായും ഇറാനിൽ നിന്നാണ് ഈ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് മിസൈലുകൾ അയച്ചതെന്നും ജോനാഥൻ ഹോഫ്മാൻ വ്യക്തമാക്കി. ആക്രമണങ്ങളിൽ ജീവാപായമുണ്ടായോ എന്നത് വ്യക്തമല്ല. ഇറാന്റെ ആക്രമണത്തോടെ മേഖലയിൽ കൂടുതൽ സംഘർഷങ്ങൾക്കു സാധ്യതയേറി.

English Summary: Iran attacks two Iraqi bases housing US forces in revenge for Soleimani's death